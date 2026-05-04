Manresa redescobreix el llegat ignasià amb una ruta plena de simbolisme i misteris

Manresa acollirà aquest dissabte una ruta ignasiana diferent que permetrà redescobrir el patrimoni espiritual de la ciutat amb una mirada nova. L'activitat, gratuïta i amb inscripció prèvia, recorrerà espais emblemàtics com la Cova de Sant Ignasi i altres punts clau del recorregut ignasià.
Una proposta per mirar el patrimoni amb uns altres ulls
Manresa acollirà el proper dissabte 9 de maig Una ruta ignasiana diferent, una iniciativa que convida a redescobrir el llegat espiritual i simbòlic de la ciutat des d'una perspectiva nova. L'activitat està organitzada per l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i Òmnium Bages-Moianès, i planteja una aproximació divulgativa i amena a un dels patrimonis més rellevants del municipi.
La proposta combina història, espiritualitat i curiositats sovint poc conegudes per oferir una experiència diferent tant per a públic local com per a visitants interessats en el patrimoni ignasià.
Inici a la Cova i recorregut per espais emblemàtics
La ruta començarà a les 9 del matí amb punt de trobada al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, un dels espais més emblemàtics de Manresa i centre neuràlgic del relat ignasià.
Durant la visita, els participants podran descobrir detalls sorprenents que sovint passen desapercebuts. La proposta planteja preguntes que conviden a observar el santuari amb una nova mirada: què hi fa un samurai en aquest espai? Quin significat té el gira-sol del terra? Per què hi ha espases, canons o figures d'àngels a la Coveta? I quins misteris amaguen les serps que es poden trobar en diferents punts?
Després d'aquesta primera part, el recorregut continuarà per altres indrets destacats de la ruta ignasiana manresana, com la Capella del Rapte, la Creu del Tort i el Pou de Llum, completant així un itinerari que vol aprofundir en la simbologia i l'espiritualitat vinculades a Sant Ignasi.
Apropar el patrimoni a la ciutadania
Un dels objectius principals de l'activitat és apropar la ciutadania a la riquesa patrimonial i espiritual de Manresa des d'una perspectiva accessible i atractiva. La ruta posa el focus en aquells elements menys coneguts però essencials per entendre el conjunt del relat ignasià.
Els organitzadors volen així fomentar una nova manera de descobrir la ciutat, destacant la importància dels detalls i de la interpretació simbòlica dels espais.
Manresa, punt clau en la vida de Sant Ignasi
La ciutat ocupa un lloc central en la trajectòria de Sant Ignasi de Loiola. Entre els anys 1522 i 1523, el fundador de la Companyia de Jesús va viure a Manresa una etapa decisiva de transformació espiritual.
Durant la seva estada, especialment a la Cova, Ignasi va experimentar un procés interior profund que el va portar a escriure els Exercicis Espirituals, una obra de gran influència dins la tradició cristiana.
Aquest episodi històric ha convertit Manresa en un punt de referència internacional per a pelegrins i estudiosos, integrat dins del Camí Ignasià, que recorre els principals escenaris de la vida del sant.
Una experiència que uneix història, espiritualitat i curiositat
Amb aquesta iniciativa, Manresa reforça el seu paper com a ciutat de memòria i espiritualitat, oferint propostes que van més enllà de la visita convencional. La ruta aposta per una experiència enriquidora que combina coneixement, descoberta i una mirada sorprenent sobre el patrimoni.
Els organitzadors conviden a descobrir la ruta ignasiana "com mai us l'han explicat", amb un recorregut que posa en valor la singularitat dels espais i la seva càrrega simbòlica.
Inscripció prèvia per participar-hi
L'activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia. Les persones interessades poden inscriure's enviant un correu electrònic a bages@omnium.cat o bé trucant al 938 726 321. L'horari d'atenció telefònica és dilluns i divendres de 10.30 h a 12.30 h, i de dimarts a dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre.