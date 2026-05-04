Més de 1.100 alumnes ompliran el Kursaal amb el projecte educatiu Fem Òpera renovat

Més de 1.120 alumnes de 1r i 2n d'ESO participen aquesta setmana al projecte Fem Òpera del Kursaal, que arriba a la tretzena edició amb un format renovat. L'espectacle De l'òpera al musical es representarà fins divendres amb orquestra en directe i solistes convidats.
Una nova edició amb més de mil estudiants a l'escenari
La sala gran del Kursaal de Manresa acull des d'aquest dilluns i fins divendres una nova edició del projecte educatiu Fem Òpera, que enguany mobilitza un total de 1.120 alumnes de 1r i 2n d'ESO procedents de disset centres educatius de la Catalunya Central.
Es tracta de la tretzena edició d'aquesta iniciativa impulsada pel Servei Educatiu del Teatre Kursaal, que té com a objectiu principal apropar l'òpera als joves a través de la participació directa en un espectacle escènic. Els alumnes formen part del cor d'escena i actuen amb música en directe, convertint-se en protagonistes de la producció.
Un espectacle renovat: de l'òpera al musical
En aquesta edició, el projecte es presenta amb una proposta renovada sota el títol De l'òpera al musical, que planteja un recorregut per l'evolució del gènere operístic fins al teatre musical contemporani.
L'espectacle, amb dramatúrgia i direcció escènica de David Pintó i arranjaments i direcció musical d'Òscar Peñarroya, ofereix un viatge musical que va des de Claudio Monteverdi fins a Anaïs Mitchell. El repertori inclou peces de diferents estils, com l'òpera, l'opereta, l'òpera folk o el musical, i posa de relleu les connexions entre aquests gèneres.
Entre les obres que s'interpretaran hi ha fragments de L'Orfeo de Monteverdi, La traviata de Verdi o La flauta màgica de Mozart, així com peces de musicals com West Side Story de Leonard Bernstein o “Hadestown” d'Anaïs Mitchell.
Música en directe i artistes convidats
Els alumnes no estaran sols a l'escenari. L'espectacle compta amb la participació dels solistes Anna Herebia i Toni Vinyals, així com amb vuit músics en directe i un petit cor d'escena que completen la posada en escena.
Aquest format permet als participants viure una experiència escènica completa, compartint escenari amb professionals i treballant amb música en directe, fet que reforça el caràcter formatiu del projecte.
Un projecte educatiu consolidat
El Fem Òpera s'ha consolidat al llarg dels anys com una de les propostes educatives més destacades del Kursaal. La iniciativa combina aprenentatge musical, treball escènic i experiència col·lectiva, i permet als alumnes endinsar-se en el món de l'òpera d'una manera pràctica i vivencial.
El projecte implica també els centres educatius, que preparen prèviament l'alumnat per a la participació en l'espectacle, contribuint així a integrar la música i les arts escèniques dins del procés educatiu.
Funcions obertes al públic
Les representacions del Fem Òpera són obertes al públic i es fan cada dia a les 19 h a la sala gran del Kursaal. Les entrades es poden adquirir a les taquilles del teatre -de dilluns a dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de dimarts a dissabte de 6 de la tarda a 8 del vespre- i també a través del web del Kursaal.
El preu de les entrades és de 8 euros, amb tarifa reduïda de 5 euros per a menors de 30 anys, fet que facilita l'accés a aquesta proposta cultural i educativa.