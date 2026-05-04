«Buffa!!!» portarà música i fantasia familiar al bosc de la Torre Lluvià

L'entorn natural de la Torre Lluvià de Manresa acollirà el pròxim 10 de maig l'espectacle familiar Buffa!!!, una proposta de petit format pensada per apropar la música als més petits a través del joc, el moviment i l'escolta activa. L'activitat tindrà lloc a les feixes i al bosc de Cal Cuques, on el públic serà convidat a endinsar-se en una experiència immersiva plena de fantasia.
Una aventura musical al cor del bosc
La proposta gira entorn del personatge del follet Nap Buf, que guiarà els infants i les seves famílies per un recorregut ple d'històries, cançons i descobertes enmig de la natura. L'espectacle combina música en directe, narrativa i interacció amb el públic en un entorn natural que reforça el caràcter màgic de la proposta.
L'activitat començarà al pati de la Torre Lluvià, des d'on els assistents es desplaçaran a peu uns 500 metres fins a l'espai on es desenvoluparà la representació. Aquesta petita caminada forma part de l'experiència i contribueix a crear una connexió directa amb l'entorn.
Creació musical amb vocació pedagògica
Buffa!!! és una creació de les músiques i pedagogues Anna Vega i Marta Canellas, amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de l'educació musical. Vega, pianista i clarinetista, i Canellas, violoncel·lista, han desenvolupat diversos projectes educatius i escènics dirigits al públic infantil.
Ambdues han participat en la creació d'espectacles per al servei educatiu Rexics del Kursaal de Manresa, així com en la publicació de materials didàctics a través de Bellaterra Música Edicions. La seva proposta aposta per una aproximació vivencial a la música, en què els infants no només escolten, sinó que també participen activament.
Una activitat accessible per a les famílies
L'espectacle està organitzat per l'associació Meandre i té un preu de 10 euros per família. No cal fer inscripció prèvia, fet que facilita l'accés a l'activitat i en fomenta la participació espontània.
Amb aquesta iniciativa, l'entitat continua apostant per propostes culturals en entorns naturals que combinen educació, lleure i sensibilització artística, oferint alternatives de qualitat per al públic familiar.