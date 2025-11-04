Les Jornades de Salut Mental de la Catalunya Central posaran el focus en la prevenció del suïcidi

Aquest novembre se celebraran les IV Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya Central, que enguany se centren en la prevenció del suïcidi sota el lema El suïcidi, una responsabilitat compartida. Les trobades, que tindran lloc a Manresa, Berga i Vic, volen fomentar el treball conjunt entre professionals de diversos àmbits per detectar i acompanyar millor el malestar emocional.
Tres trobades per arribar a tot el territori
Les jornades, de caràcter bianual, consten de tres sessions territorials: la primera serà aquest divendres 7 de novembre a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; la segona, el 14 de novembre al Pavelló Suècia de Berga, i la tercera, el 21 de novembre a l'Hospital Universitari de Vic. L'objectiu és arribar a professionals de tots els punts de la Catalunya Central i reforçar una mirada comunitària i transversal en la prevenció del suïcidi.
Consolidat com un espai de treball conjunt, aquest cicle reuneix professionals de la salut, l'educació, la seguretat i l'àmbit social, que comparteixen experiències i eines per detectar i acompanyar el malestar emocional en totes les etapes de la vida. Des dels seus inicis, les jornades promouen la detecció precoç, la intervenció coordinada i el suport comunitari com a eixos clau per reduir el risc suïcida i enfortir la xarxa d'atenció.
Una mirada interdisciplinària per entendre i prevenir
La sessió inaugural a Manresa comptarà amb una benvinguda institucional i diverses ponències que abordaran les múltiples mirades necessàries per entendre la conducta suïcida. Entre els temes previstos hi ha el compromís col·lectiu per detectar i prevenir, el malestar juvenil des de l'aula fins a la consulta, la prevenció en la vellesa i la mirada de gènere en el suïcidi. També s'analitzarà la relació entre el consum de substàncies i el risc suïcida.
La jornada es tancarà amb un espai de reflexió col·lectiva que permetrà compartir experiències i bones pràctiques entre els assistents, amb l'objectiu de continuar avançant cap a una cultura de la prevenció.
Una responsabilitat compartida
L'equip motor de les Jornades subratlla que la prevenció del suïcidi no és només una tasca del sistema sanitari, sinó una responsabilitat compartida per tota la comunitat. En aquest sentit, la iniciativa aposta per sumar esforços entre els àmbits educatiu, social, policial i del tercer sector per construir una societat més sensible i atenta al malestar emocional.
Aquestes trobades interdisciplinàries permeten passar de la reacció a la prevenció activa, posant l'accent en la importància de parlar obertament del suïcidi, trencar estigmes i reforçar les xarxes de suport. Les sessions estan adreçades a professionals d'atenció primària i especialitzada, docents, personal d'urgències i emergències, agents dels cossos de seguretat, treballadors socials, psicòlegs i entitats vinculades a la salut mental.
La participació és gratuïta però requereix inscripció prèvia, i ja hi ha més de 500 professionals apuntats per compartir coneixements i experiències en aquest espai comú.
Un treball coordinat i intersectorial
A la Catalunya Central, les jornades representen un exemple de treball coordinat entre múltiples institucions i serveis. L'equip organitzador està format per professionals de Salut Pública, el Servei Català de la Salut, els equips de salut mental de la Fundació Althaia, Sagrat Cor de Martorell i Hospital de Vic, així com per personal d'atenció primària de l'ICS Catalunya Central, el Centre Sanitari del Solsonès i les EBA Vic Sud i Centelles.
També hi participen els equips d'emergències, com el Sistema d'Emergències Mèdiques i els Mossos d'Esquadra, i s'obre la porta a professionals dels àmbits de la justícia i l'ensenyament.