L'Ajuntament de Manresa felicita Lluís Grifell pels seus 100 anys, una vida plena de cultura i memòria

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va visitar divendres Lluís Grifell Pons per felicitar-lo pel seu centenari. En representació de l'Ajuntament, li va lliurar un ram de flors i un obsequi institucional, en una trobada que es va celebrar a la seva llar, al barri de Viladordis, acompanyat de la seva família. Grifell, nascut a Manresa el 4 d'octubre de 1925, és un escriptor, empresari i amant de la cultura catalana que ha deixat una empremta destacada en la literatura i la memòria històrica del país.
Un manresà amb una vida plena de dedicació i cultura
Fill de la plaça Gispert, Lluís Grifell va passar la seva infantesa entre Moià i Manresa. Tot i que problemes de salut el van obligar a interrompre els estudis, va compaginar la formació amb la feina a La Favorita, la botiga familiar, on durant la guerra va aprendre l'ofici de fabricar sabó industrial. Més endavant, va treballar com a agent comercial i administrador comptable als Magatzems Tarragona. L'any 1974 va fundar, juntament amb Jaume Montraveta, una empresa d'instal·lacions d'alumini que va dirigir fins a la seva jubilació el 1999.
Amb un esperit inquiet, va compaginar la vida professional amb la seva passió per la literatura i la història. En la seva maduresa, va reprendre l'escriptura i la investigació, publicant obres que combinen tradició, memòria i reflexió històrica. Entre els seus títols més destacats hi ha Sants i mites de Catalunya (1993-2000), Llegendes i veritats (2011), Contalles a la fresca (2012) o Memòries i aventures d'un temps i un país. Catalunya, 1930-1950 (2009).
Un autor apassionat per la memòria i els viatges
Grifell també ha conreat la narrativa de viatges, amb títols com Viatge al país del pèndol. L'URSS de 1977 (2010) o Per terres d'Orient i d'Occident (2014), inspirats en experiències viscudes arreu del món amb la seva esposa. Les seves obres han estat revisades i prologades pel lingüista Mn. Josep Ruaix i Vinyet, i algunes d'elles han contribuït a la tasca divulgativa dels Amics de l'Art Romànic del Bages, entitat amb què ha col·laborat regularment.
Amant de la música i del pensament humanista, Lluís Grifell continua tocant el piano als seus 100 anys, mantenint viva la curiositat i l'energia que han marcat tota la seva trajectòria vital. L'Ajuntament de Manresa ha volgut reconèixer en ell un exemple de perseverança, cultura i amor per la ciutat.