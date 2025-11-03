Els Premis Séquia arriben a la desena edició i obren convocatòria per reconèixer nous valors

La Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages - UManresa han obert la convocatòria de la desena edició dels Premis Séquia, que distingeixen persones i entitats que, amb el seu esperit d'innovació, esforç i col·laboració, mantenen viu el llegat dels manresans que van fer possible la construcció de la Séquia. Les candidatures es poden presentar fins al 31 de desembre de 2025.
Un reconeixement a l'esperit de la Séquia
Els Premis Séquia volen posar en valor l'enginy, la fermesa i el treball col·lectiu que van permetre construir una de les obres més emblemàtiques de la història manresana. Com els seus impulsors al segle XIV, el guardó vol reconèixer aquelles persones i col·lectius que, avui, contribueixen a millorar la societat amb actituds positives, diàleg i compromís amb el bé comú.
La convocatòria d'aquest 2026 inclou dues categories: individual i col·lectiva, i està oberta a persones o entitats de Manresa o vinculades a la ciutat. El jurat valorarà especialment aquells projectes o trajectòries poc conegudes però d'alt impacte comunitari. Les propostes es poden enviar per correu electrònic a festesdelallum@umanresa.cat, i les bases completes són disponibles al web d'UManresa-FUB.
Deu anys reconeixent valors manresans
En la darrera edició, els Premis Séquia van distingir Josep Sinca en la categoria individual i la Denominació d'Origen Pla de Bages en la col·lectiva, coincidint amb el 30è aniversari de la seva creació.
Des de la seva primera edició, els Premis Séquia han reconegut figures com Pere Garcia, Sebastià Catllà, Josefina Farrés o Anna Rotllan, i col·lectius com MengemBages, la Coral Infantil de les Escodines, la Comunitat de Sant Egidi o el Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots ells, exemples d'una mateixa vocació: construir ciutat i comunitat amb esforç, empatia i compromís.