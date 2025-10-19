19 de octubre de 2025

Societat

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç commou amb un vídeo pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama

L'alumnat de Màrqueting i Publicitat ha creat una peça audiovisual per conscienciar sobre la malaltia i reivindicar la força de les dones

  • Escena del vídeo produït per alumnes de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç -

Publicat el 19 d’octubre de 2025 a les 18:10

Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se celebra el 19 d'octubre, els alumnes de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet han elaborat un vídeo emotiu i ple de sensibilitat per sumar-se a la lluita i a la conscienciació sobre aquesta malaltia.

El màrqueting com a eina de canvi

El projecte s'ha desenvolupat dins el mòdul de Polítiques de Màrqueting, amb l'objectiu de demostrar que aquesta disciplina pot servir no només per vendre, sinó també per emocionar i transformar la societat. Els alumnes han treballat totes les fases del procés creatiu: des del briefing inicial i la selecció d'idees fins a l'elaboració del guió i la gravació final.

Col·laboracions i missatge central

En aquesta iniciativa, l'alumnat ha comptat amb la col·laboració de Natàlia Calviño, exalumna del centre, que ha participat en la gravació i edició, i del fotògraf i realitzador Danny Gibert, que ha cedit el seu estudi per al rodatge.

El resultat és una peça audiovisual amb un missatge potent: El mocador, aquest any, és molt més que tendència. El vídeo reivindica aquest complement com un símbol de respecte, força, llibertat i admiració, trencant amb la idea que portar-lo al cap és sinònim de malaltia.

Una nova mirada

El treball reflexiona sobre com un objecte quotidià pot carregar-se de significat i emoció. El mocador es converteix en una metàfora del poder i la bellesa de les dones que decideixen mirar-se al mirall i afirmar: "així també soc jo".

