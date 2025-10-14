Manresa il·luminarà de lila l'Ajuntament per commemorar el Dia de la Mort Perinatal

Manresa se sumarà dimecres al Dia Internacional de la Mort Perinatal amb la il·luminació de color lila de la façana de l'Ajuntament. La iniciativa, impulsada per l'associació Umamanita, vol reconèixer i donar visibilitat a les famílies i entitats que treballen per sensibilitzar sobre la pèrdua gestacional, perinatal, neonatal i infantil.
Una il·luminació per visibilitzar el dol perinatal
Entre les 19.20 i les 22.30 hores, la façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color lila com a mostra de suport a totes les famílies que han patit la pèrdua d'un fill o filla durant la gestació o poc després del naixement. Es tracta d'una acció simbòlica però molt significativa que vol donar reconeixement i visibilitat a un dol sovint silenciat.
Segons el consistori, l'Ajuntament s'afegeix un any més a aquesta commemoració internacional amb l'objectiu de contribuir a la sensibilització social i recolzar la lluita per fer visible el traspàs d'aquests nadons, evitant que quedi en l'oblit.
L'Arbre dels records, un espai per al dol i l'acompanyament
La commemoració coincideix amb el record de la inauguració de L'Arbre dels records, un espai situat al Cementiri Municipal de Manresa dedicat a honrar els nadons que van morir durant l'etapa gestacional o poc després de néixer. Inaugurat el 28 d'octubre de 2022, aquest espai vol oferir un lloc per al dol, l'acompanyament i el suport emocional a les famílies afectades.
La creació de L'Arbre dels records va ser impulsada per l'Associació Little Stars de la Catalunya Central i aprovada per unanimitat pel ple municipal el 23 de setembre de 2021. Amb aquesta iniciativa, Manresa es va convertir en una de les primeres ciutats catalanes a reconèixer institucionalment el dol perinatal, contribuint a visibilitzar unes pèrdues que sovint es passen per alt.