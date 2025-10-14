L'Ajuntament de Manresa farà un tractament herbicida al cementiri

La brigada de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa farà aquest dimecres i dijous, 15 i 16 d'octubre, de 8 del matí a 2 del migdia, un tractament fitosanitari pel control de les herbes adventícies al cementiri, concretament a les herbes que apareixen als camins de paviments amb graves i sauló, propers als nínxols en què no es pot realitzar l'eliminació amb màquina desbrossadora pel perill de projecció de pedretes contra els vidres dels nínxols.\r\n\r\nEl sistema utilitzat s'hi aplicarà d'acord amb les mesures de precaució i seguretat establertes en aquest tipus d'actuacions. El tractament es farà amb àcid pelargònic, que és un herbicida natural (no sintètic), que s'extreu de llavors. \r\n