14 de octubre de 2025

Societat

L'Ajuntament de Manresa farà un tractament herbicida al cementiri

El tractament fitosanitari està previst per aquest dimecres i dijous al matí

  Xiprers al cementiri de Manresa

Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 11:14

La brigada de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa farà aquest dimecres i dijous, 15 i 16 d'octubre, de 8 del matí a 2 del migdia, un tractament fitosanitari pel control de les herbes adventícies al cementiri, concretament a les herbes que apareixen als camins de paviments amb graves i sauló, propers als nínxols en què no es pot realitzar l'eliminació amb màquina desbrossadora pel perill de projecció de pedretes contra els vidres dels nínxols.

El sistema utilitzat s'hi aplicarà d'acord amb les mesures de precaució i seguretat establertes en aquest tipus d'actuacions. El tractament es farà amb àcid pelargònic, que és un herbicida natural (no sintètic), que s'extreu de llavors. 

