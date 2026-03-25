L'esperit motard femení conquereix el peu de Montserrat amb la primera Ladies on Road

La zona poliesportiva de Castellbell i el Vilar va acollir el passat cap de setmana la primera edició de Ladies on Road, una concentració motorista impulsada pels Amics de les Motos Antigues de Monistrol de Montserrat coincidint amb la 25a Ruta dels Portals. La iniciativa, concebuda per posar en valor la presència de les dones en un àmbit tradicionalment masculinitzat, va reunir un centenar d'inscrits i prop de dos-cents visitants en un ambient obert i integrador.
Una iniciativa oberta per visibilitzar el paper de la dona
La primera edició de Ladies on Road es va celebrar a Castellbell i el Vilar amb la voluntat de reconèixer i fer visible el paper de la dona dins del món del motociclisme. L'esdeveniment, organitzat pels Amics de les Motos Antigues de Monistrol de Montserrat en el marc de la 25a edició de la Ruta dels Portals, es va plantejar com una proposta pionera que vol reflectir amb naturalitat l'espai que les dones han anat guanyant en aquest sector.
Malgrat aquest enfocament, l'organització va remarcar des del principi que la trobada no tenia caràcter excloent, sinó que es volia consolidar com un punt de trobada obert a totes les persones aficionades a la moto. La iniciativa va rebre una bona acollida i va comptar amb la participació de la periodista esportiva Judit Florensa com a madrina.
També hi va tenir un paper destacat la revista MotoTaller, que va actuar com a mitjà oficial i va seguir l'esdeveniment a través de les seves xarxes socials. Diverses marques vinculades al sector van donar suport a la proposta, entre les quals Motocard, Tecnimoto, Alpinestars, Rev'it, Pau Travel Moto, Würth i Midland Iberia, aquesta última com a proveïdora de comunicació per als guies de ruta.
Activitat al recinte i ruta per diverses comarques
El pavelló poliesportiu va acollir diferents expositors amb productes i serveis relacionats amb el món de la moto. Entre les propostes hi havia bosses de viatge artesanals, models de motocicletes, formació en conducció i oferta de vehicles de segona mà. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar va facilitar infraestructures i serveis per fer possible la celebració de l'esdeveniment.
La jornada de dissabte es va iniciar amb l'actuació del grup de percussió Diables Els Resistents, seguida del parlament de benvinguda de l'alcalde, Adrià Valls. Paral·lelament, a l'exterior del recinte es va habilitar un circuit de terra per a pràctiques d'offroad, amb sessions impartides per Àngela Balaguer, directora de ZonaTerra.
A mig matí, els participants van iniciar una ruta motociclista per carreteres de l'entorn de Montserrat, l'Alta Anoia i el Bages. Després del dinar, es van programar activitats culturals com la signatura de llibres per part dels autors Carles Brotons, Roc Malagelada i Agustí Carmona, que també va presentar la seva obra Més enllà del Pla.
Taula rodona i activitats de tarda
Un dels moments centrals de la jornada va tenir lloc a la tarda amb una taula rodona protagonitzada per sis dones vinculades al món de la moto des de diferents àmbits. Hi van participar Ana Luque, Susana Soler, Isabel Puig, Eva Collado, Mónica Torán i Àngela Balaguer, que van compartir experiències i trajectòries personals.
L'acte va estar conduït pel periodista Ernest Vinyals, director de MotoTaller, i va comptar amb la presència de la madrina de l'esdeveniment. Abans, també es va fer una demostració pràctica sobre sistemes d'airbag per a motoristes a càrrec de Tecnimoto Equipment i Alpinestars.
A la tarda-vespre, els participants van poder fer una sortida amb moto fins al monestir de Montserrat per gaudir d'una visita lliure. La jornada va continuar amb un sorteig de regals aportats pels patrocinadors i va finalitzar amb un concert del grup de versions Retro's, que va posar el punt final musical abans de la mitjanit.
Cloenda amb participació diversa
El diumenge al matí, una botifarrada popular va servir per tancar el cap de setmana. L'esdeveniment va reunir un centenar d'inscrits i prop de dos-cents visitants en total, alguns dels quals es van desplaçar des de diversos punts de l'Estat com Galícia, Madrid o València.