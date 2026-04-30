Talls i afectacions de trànsit per obres de pavimentació a la Plana del Pont Nou

Les obres d'urbanització del polígon de la Plana del Pont Nou provocaran afectacions de trànsit els dies 4 i 5 de maig a diferents punts de l'avinguda de l'Esport i el seu entorn, segons ha informat l'Ajuntament de Manresa. Les intervencions inclouen treballs de pavimentació i talls puntuals i totals de circulació.
Afectacions dilluns a l'avinguda de l'Esport
El dilluns 4 de maig els treballs se centraran a l'avinguda de l'Esport, en el tram situat al costat oest d'entrada a Manresa, entre la rotonda de la C-25 i la rotonda amb el carrer Torroella.
Durant aquesta jornada es mantindrà operatiu un dels dos carrils de circulació, fet que permetrà el pas alternatiu de vehicles però amb possibles retencions i reduccions de capacitat viària.
Talls totals dimarts a la rotonda del polígon
El dimarts 5 de maig les obres es traslladaran a la rotonda de l'avinguda de l'Esport amb el carrer Torroella. A partir del migdia, està previst el tall total de la circulació en aquest punt, un cop avancin els treballs de pavimentació.
La restricció afectarà diversos accessos: l'entrada a l'avinguda de l'Esport des de la C-25, l'accés al carrer Torroella des del carrer de la Lemmerz, així com els accessos des del pont del Camí de Castellfollit (camí del Suanya) i el Camí de Rajadell.
Tot i que les afectacions es preveuen durant tota la jornada, els vehicles podran circular fins al moment en què es materialitzin els talls definitius a cada punt.