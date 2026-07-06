L'Hospital Sant Joan de Déu resol el 90% dels casos d'ictus sense derivació

El març de 2006 va entrar en funcionament el Codi ictus a Althaia, un protocol d'actuació urgent que en dues dècades s'ha activat prop de 5.000 vegades. L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és el centre de referència per a sis comarques i, des de fa poc, també per a la zona de Calaf, amb una atenció integral que va des de l'emergència fins a la rehabilitació.
Vint anys d'un protocol clau en l'atenció a l'ictus
Althaia commemora els vint anys de la posada en marxa del Codi ictus, un protocol assistencial que coordina l'actuació immediata de diversos serveis sanitaris davant la sospita d'un accident vascular cerebral. Des de la seva implantació el març de 2006, aquest protocol s'ha activat prop de 5.000 vegades a la institució.
L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és el centre de referència per als pacients amb Codi ictus del Bages, el Moianès, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i, més recentment, també de la zona de Calaf, l'Alta Segarra. Aproximadament el 90% dels casos es resolen al mateix hospital, mentre que només un 11% requereixen ser derivats a altres centres d'alta complexitat.
L'atenció als pacients es basa en el treball coordinat d'un equip multidisciplinari format per professionals d'Urgències, Neurologia, Diagnòstic per la Imatge, Medicina Intensiva, Rehabilitació, Neuropsicologia, Infermeria, Anàlisis Clíniques, Treball Social i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El temps és determinant per reduir les seqüeles
El principal objectiu del Codi ictus és reduir al màxim el temps entre l'arribada del pacient a Urgències i l'inici del tractament. Per això, quan s'activa el protocol, tots els professionals implicats intervenen de forma simultània per confirmar el diagnòstic i iniciar la teràpia més adequada.
La primera decisió és determinar si es tracta d'un ictus hemorràgic, provocat per una hemorràgia cerebral, o bé d'un ictus isquèmic, causat per l'obstrucció d'una artèria. Aquesta diferenciació és essencial perquè condiciona el tractament posterior.
En els ictus isquèmics es pot administrar trombòlisi intravenosa durant les primeres quatre hores i mitja des de l'inici dels símptomes per dissoldre el coàgul. En els darrers cinc anys, aquest tractament s'ha aplicat a 278 pacients.
Durant el 2025, Althaia va registrar una mitjana de només 23 minuts entre l'arribada del pacient i l'inici del tractament trombolític, un temps inferior a la mitjana catalana, situada en 30 minuts. Segons la fundació, aquest indicador reflecteix l'alt nivell de resolució del centre en una patologia en què cada minut és determinant per a la supervivència i per reduir les possibles seqüeles.
Derivacions només en els casos més complexos
Alguns pacients amb ictus isquèmic necessiten un tractament endovascular quan les proves mostren l'oclusió d'una gran artèria cerebral i compleixen els criteris clínics establerts. En aquests casos són traslladats a l'Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència per efectuar aquest tipus de cateterismes destinats a extreure el trombe. L'any passat es van derivar 54 pacients per aquest motiu, una xifra que representa l'11% dels Codis ictus activats.
Pel que fa als ictus hemorràgics, els casos que requereixen intervenció neuroquirúrgica són traslladats a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. La resta continuen el tractament a Althaia, on també poden beneficiar-se dels programes de neurorehabilitació.
Prop de 500 persones ateses cada any
Durant el 2025, Althaia va atendre 498 persones afectades per un ictus i va activar el Codi ictus en 468 ocasions. No tots els pacients amb aquesta patologia entren dins del protocol, ja que aquest només s'activa quan els símptomes han començat fa menys de 24 hores i encara és possible aplicar els tractaments de la fase aguda. Entre el 2021 i el 2025, l'edat mitjana dels pacients als quals es va activar el Codi ictus va ser de 71 anys. El 55% eren homes i el 45%, dones.
Després de la fase urgent, els pacients ingressen a la planta d'hospitalització o a l'àrea de semicrítics, que funciona com una unitat d'ictus amb monitorització específica. En aquesta etapa es controla l'evolució clínica, es completa l'estudi per determinar l'origen de l'episodi i s'inicia de manera precoç la rehabilitació, un factor que contribueix a millorar la recuperació funcional.
Un model d'atenció que incorpora noves figures professionals
Althaia ha anat reforçant en els darrers anys l'abordatge integral dels pacients amb ictus. En funció de les seqüeles, intervenen fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i metges rehabilitadors tant durant l'ingrés com després de l'alta. El servei també compta amb professionals de Treball Social, que planifiquen els recursos necessaris per facilitar el retorn al domicili i donar suport a les famílies.
Una de les incorporacions més recents és la figura de la infermera gestora de casos, encarregada del seguiment dels pacients després de l'alta hospitalària. La seva tasca se centra en el control dels factors de risc vascular, la prevenció de nous episodis, la detecció precoç de complicacions i l'acompanyament dels afectats i els seus familiars.
A finals del 2024 també es va incorporar un neuropsicòleg a l'equip de Neurologia. Entre les seves funcions hi ha la posada en marxa de grups psicoterapèutics, el seguiment dels pacients amb afectació cognitiva i la planificació de programes d'estimulació cognitiva.
Les primeres línies d'investigació
L'impuls del mecenatge també ha permès iniciar les primeres línies de recerca vinculades a l'ictus. Actualment, el neuropsicòleg Jordi Sanchez lidera un estudi que analitza si iniciar la rehabilitació cognitiva i la psicoeducació familiar des dels primers moments després d'un ictus isquèmic millora la recuperació dels pacients.
Paral·lelament, Althaia ha reforçat en els darrers anys els equips dedicats a la neurorehabilitació, una disciplina considerada clau per reduir les seqüeles i afavorir la recuperació de les persones que han patit aquesta malaltia.