Manresa engega una nova edició del projecte Soc pare per fomentar la paternitat conscient

L'Ajuntament de Manresa dona continuïtat al projecte Soc pare, una iniciativa adreçada a homes amb fills i filles de fins a 3 anys que volen compartir experiències, reflexionar i créixer en el seu rol de pares. Després de la bona acollida de la primera edició, el programa tornarà a celebrar-se entre el 24 de setembre i el 17 de desembre, amb trobades quinzenals tots els dimecres de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l'Espai Lab 0-6 de la FUB 4.
Un espai segur i reduït
El grup estarà format per un màxim de 10 a 15 participants, per tal de garantir un ambient de confiança i proximitat. Les sessions estaran conduïdes pel terapeuta infanto-juvenil i familiar Marc Ros Companys, que dinamitzarà una metodologia participativa i vivencial. L'objectiu és que cada pare pugui explorar la seva experiència personal, adquirir eines per enfortir el vincle amb els infants i millorar la comunicació i la gestió emocional dins l'entorn familiar.
Continuïtat del projecte Seré pare!
Soc pare s'emmarca en la línia de treball iniciada amb el grup Seré pare!, destinat a homes en etapa de gestació i impulsat conjuntament per l'Ajuntament i la unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). D'aquesta manera, es dona continuïtat al procés d'acompanyament en la paternitat des de l'embaràs fins als primers anys de vida dels infants.
Paternitat afectiva i corresponsable
El programa vol fomentar un model de paternitat conscient, afectiva i corresponsable, que posi en valor la implicació dels pares en la criança. L'activitat és gratuïta i inclou servei de canguratge per a infants a partir de 3 anys, facilitant la participació dels pares interessats.
Inscripcions obertes
Els pares que vulguin inscriure's al grup poden fer-ho mitjançant aquest formulari de sol·licitud. Per a més informació, es pot contactar amb el correu siad@ajmanresa.cat o bé trucar al telèfon 93 875 23 10.