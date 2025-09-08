El passeig Pere III de Manresa acollirà la 44a Fira d'Artistes i Artesans

Manresa viurà el proper dissabte una nova edició de la Fira d'Artistes i Artesans, que enguany arriba a la seva 44a edició. La cita, organitzada per l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies, convertirà el primer tram del passeig Pere III en un gran aparador de creativitat i talent, amb la presència d'una àmplia representació d'artistes i artesans locals. El mercat obrirà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre.
Una jornada dedicada a l'art i l'artesania
La fira ofereix al públic una oportunitat única per descobrir i adquirir peces d'art, artesania i creació pròpia, tot donant visibilitat al treball dels creadors locals i consolidant-se com un punt de trobada per als amants de la cultura i la creativitat.
Activitats per a tota la família
La jornada no serà només un espai de compra i exposició, sinó també un entorn festiu i participatiu. A les 6 de la tarda hi haurà animació infantil a càrrec de La Corneta Riallera, i tot seguit un espectacle de màgia amb el Màgic Pol, davant l'entrada del pati del Casino. D'aquesta manera, la fira es planteja com una proposta per a totes les edats i amb voluntat de dinamitzar el centre de Manresa.
Un cartell amb segell artístic
El cartell d'aquesta edició compta amb la col·laboració especial de l'artista manresà Joaquim Falcó, un reconeixement al talent local que posa en valor la vinculació de la ciutat amb el món de l'art i la cultura.