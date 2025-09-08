La Catalunya Central obre les portes del camp amb Benvinguts a Pagès La Festa

La Catalunya Central viurà el primer cap de setmana d'octubre una nova edició de Benvinguts a Pagès La Festa, amb una oferta variada que inclou una desena d'explotacions agrícoles i ramaderes del territori. Els dies 4 i 5 d'octubre, la pagesia obrirà les portes de masies i granges perquè el públic pugui conèixer de primera mà l'origen dels aliments i el dia a dia dels productors.
Un cap de setmana de descoberta al territori
Les visites guiades a les explotacions tornaran a ser el gran reclam d'aquest cap de setmana de portes obertes. A la Catalunya Central, el públic podrà conèixer iniciatives com La Mel de l'avi Joan, una petita empresa familiar del Berguedà amb 400 caixes d'abelles treballades de manera respectuosa; o visitar a Rajadell, al Bages, dos joves germans ramaders que gestionen un ramat de vaques. També hi haurà l'oportunitat de veure de prop el procés artesanal de producció de formatges ecològics de cabra al Solsonès, així com tastar els làctics -llet, mató i flams- elaborats en una granja centenària d'Osona.
Aquest conjunt d'experiències permet descobrir la diversitat i riquesa del sector agrari de la Catalunya Central, un territori on la tradició i la innovació conviuen per oferir productes de qualitat i proximitat.
Reserva prèvia i preu simbòlic
Les visites guiades requereixen reserva prèvia a través de la web de Benvinguts a Pagès i tenen un cost simbòlic de 2,5 euros per a majors de 15 anys. Els infants i joves poden participar-hi de manera gratuïta. L'import es destina íntegrament a cobrir part de les despeses que assumeixen els pagesos i pageses per preparar l'activitat.
Activitats complementàries i allotjaments rurals
Més enllà de les visites a les explotacions, Benvinguts a Pagès La Festa inclourà a la Catalunya Central diverses activitats divulgatives i gastronòmiques rurals, així com la participació de catorze allotjaments rurals i una selecció de restaurants de cuina de proximitat recomanats pels mateixos productors.
Aquesta combinació permet gaudir d'una experiència completa: conèixer el territori, tastar els seus productes i viure'l amb calma a través de l'oferta d'allotjament.
Una festa d'abast nacional
La desena edició de Benvinguts a Pagès La Festa s'estén arreu del país amb la participació de més de 300 agents, entre els quals destaquen una setantena d'explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres; una vuitantena d'allotjaments rurals; 40 activitats paral·leles; més de 100 restaurants de proximitat i petits elaboradors.