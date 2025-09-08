Èxit de la 23a Setmana de Jocs al Carrer: milers de persones omplen Manresa de joc i convivència

La 23a Setmana de Jocs al Carrer, organitzada pel CAE, ha tornat a omplir espais emblemàtics de Manresa amb activitats lúdiques i participatives. L'edició d'enguany ha viscut un dels moments de màxima afluència de la seva trajectòria, amb milers de persones gaudint de propostes adreçades a totes les edats i reafirmant la importància d'aquesta cita en el calendari cultural i comunitari de la Catalunya Central.
Nits de Joc multitudinàries
Un dels plats forts han estat les Nits de Joc a la plaça Major, que han superat totes les expectatives. Entre setmana, més de 180 persones van participar-hi, i dissabte es va arribar a més de 200 assistents, convertint la plaça en un gran tauler a l'aire lliure on fitxes, cartes i rialles van omplir l'ambient fins ben entrada la nit.
Novetats molt ben rebudes
Les novetats d'aquesta edició van tenir una acollida entusiasta. A la plaça Europa, els jocs gegants van captivar grans i petits, demostrant que la diversió no té edat. També va destacar l'escape room Shadow Hunters, creat i dinamitzat per La Clau Manresa, que va exhaurir inscripcions dijous i es va convertir en una de les experiències més comentades de la setmana.
Una aposta per la convivència i el joc compartit
Més enllà de la diversió, la Setmana de Jocs al Carrer reafirma la seva vocació comunitària i educativa. L'esdeveniment fa de l'espai públic un lloc de trobada i convivència, i posa en valor la cultura del joc com a eina de cohesió social, educació i oci alternatiu. Aquesta voluntat de fer del joc una experiència compartida ha estat, novament, un dels trets més característics de la setmana.
Implicació col·lectiva i voluntariat
Com en anys anteriors, la iniciativa ha mobilitzat un equip ampli format per una cinquantena de persones entre coordinadors, dinamitzadors, alumnes en pràctiques i persones voluntàries. Entre aquestes, han tingut un paper destacat membres de la Fundació Ampans i del programa PIL Bages, que han aportat el seu suport en l'organització i dinamització de les activitats.
Un esdeveniment consolidat i amb suports diversos
La Setmana de Jocs al Carrer és un dels esdeveniments lúdics més veterans de Catalunya i continua ampliant complicitats. Enguany ha comptat amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca, Devir, Fundació Ampans, Ludoteca Ludugurus - Creu Roja Manresa, Companyia Katakrak, Associació Caldaus, Osona Juga, Club del Joc de Berga, Cooperativa Abacus, LAB 0_6 de la UManresa, Programa d'Inserció Laboral 16-21 (PIL Bages), Manresa Turisme, Escacs Catalonia Club Joviat, 2 de Piques, Ampans i Manresa Cor de Catalunya, així com de la Manresana d'Equipaments Escènics i diverses persones a títol individual.
L'esdeveniment compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, consolidant-se com una cita clau del calendari cultural i social de la ciutat i de tota la Catalunya Central.