Moià celebrarà la Diada amb activitats culturals i l'ofrena floral a Rafael de Casanova

Moià ha preparat un programa complet per commemorar la Diada Nacional de Catalunya 2025, amb activitats culturals, populars i institucionals al llarg del dia. El municipi viurà una jornada amb protagonisme especial per a l'ofrena floral davant el monument de Rafael de Casanova, insigne moianès i figura històrica de l'Onze de Setembre.
Alçament de l'estelada al Grony
Les activitats començaran ben d'hora, amb la tradicional caminada fins al Grony.
- 7.45 h: sortida a peu des de la plaça Sant Sebastià.
- 9.00 h: arribada a la Creu Vermella.
- 10.00 h: alçada de l'estelada al cim del Grony.
L'acte, organitzat pels Amics del Grony, comptarà amb coca i beguda per a tothom (cal portar got).
Portes obertes i activitats al Museu de Moià
De 10.30 h a 14.00 h, el Museu de Moià oferirà una jornada de portes obertes amb activitats gratuïtes per a petits i grans. La programació inclou jocs de taula, recreacions històriques i un taller de confecció de senyeres.
Ofrena floral a Rafael de Casanova
El moment institucional de la jornada tindrà lloc al migdia davant del monument a Rafael de Casanova.
- 12.00 h: recepció oficial a l'Ajuntament amb la presència del Sr. Oriol Soler Castanys, emprenedor i activista del món cooperatiu.
- 12.30 h: ofrena floral davant el monument d'en Rafael de Casanova, acompanyada per la música en directe de l'Espai Musical de Moià.
Aquest homenatge manté viva la memòria del fill il·lustre de la vila, conseller en cap de Barcelona i símbol de la resistència catalana durant el setge de 1714.
Participació a la manifestació de Girona
La jornada es tancarà amb la participació moianesa a la gran manifestació nacional.
- 17.14 h: manifestació de la Diada 2025 amb el lema Més motius que mai, a la plaça Catalunya de Girona.
- L'ANC Moià-L'Estany hi col·labora activament, facilitant la presència de veïns i veïnes a la mobilització.