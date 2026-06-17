Manresa és la cinquena ciutat catalana amb més amiant als teulats

Manresa és una de les ciutats catalanes amb una presència més elevada de fibrociment amb amiant als seus teulats, segons les dades actualitzades del cens de la Generalitat. La capital del Bages ocupa la cinquena posició tant pel nombre de cobertes afectades com pel pes total acumulat d'aquest material, coincidint amb el debat final al Parlament del Projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant.
Manresa, cinquena ciutat catalana en nombre de cobertes
Les dades del cens oficial, actualitzades a l'abril de 2026, indiquen que Manresa compta amb 1.227 cobertes amb fibrociment, una xifra que la situa com la cinquena ciutat de Catalunya amb més teulades afectades. Només Barcelona, Lleida, Sabadell i Reus -significativament més grans- registren un nombre superior de cobertes amb aquest material.
Pel que fa al pes total acumulat, la ciutat suma 7.764 tones de fibrociment, una quantitat que també la col·loca en cinquena posició del rànquing català. En aquest cas, la superen Barcelona, Terrassa, Sabadell i Lleida.
La presència d'amiant a Manresa s'emmarca en una realitat compartida amb altres ciutats mitjanes i amb una important activitat industrial. Segons les dades analitzades, una part significativa de les cobertes amb fibrociment es concentra en polígons industrials, que acumulen aproximadament el 30% de tot l'amiant present als teulats de Catalunya.
Gairebé un centenar de quilos per habitant
Si es relaciona el volum de fibrociment amb la població, Manresa registra una ràtio de 97 quilograms per habitant. Aquesta dada situa la ciutat a la meitat alta de la classificació entre els municipis catalans de més de 20.000 habitants i clarament per sobre de la mitjana d'aquest grup de ciutats, situada en 55 quilograms per resident.
Tot i això, queda lluny dels municipis amb les proporcions més elevades, com Manlleu, Valls, Tortosa o Vic, que superen els 140 quilograms per habitant.
Catalunya manté prop de 700.000 tones de fibrociment
El cens de la Generalitat identifica actualment 121.982 cobertes amb fibrociment arreu de Catalunya. En conjunt, aquestes teulades acumulen més de 683.000 tones de material i ocuparien una superfície de 38,6 quilòmetres quadrats si es col·loquessin una al costat de l'altra, una extensió similar a la de la ciutat de Sabadell.
La distribució del fibrociment no és homogènia al territori. Les àrees metropolitanes de Barcelona, l'entorn de Lleida, el Delta de l'Ebre i diversos punts de les comarques centrals, entre els quals Manresa i Vic, concentren bona part de les cobertes afectades.
El Parlament debat la llei per erradicar l'amiant
Aquest dimecres el Parlament aborda el debat final del Projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant, una norma que pretén establir el marc jurídic perquè les administracions identifiquin, gestionin i retirin aquest material dels espais on encara és present.
El text preveu la creació de diversos instruments de seguiment i planificació, entre els quals la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant, un pla nacional específic i censos municipals. També considera l'amiant com un residu perillós i estableix un règim sancionador que pot arribar als 100.000 euros en els casos d'infraccions molt greus.
La futura llei busca accelerar la retirada progressiva d'un material que va quedar prohibit l'any 2001 però que encara continua present en milers de cobertes d'habitatges, naus industrials i altres edificis d'arreu del país.