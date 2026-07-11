Manresa incorpora un recomanador amb IA per facilitar l'accés als tràmits municipals

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa un recomanador de tràmits basat en intel·ligència artificial per facilitar l'accés de la ciutadania als serveis municipals. El sistema identifica el tràmit més adequat a partir de consultes formulades en llenguatge natural i forma part de l'estratègia municipal d'implantació de la IA per millorar els serveis públics.
Un cercador més intuïtiu
L'Ajuntament de Manresa ha desenvolupat un recomanador de tràmits amb intel·ligència artificial que permet a la ciutadania localitzar de manera més senzilla les gestions municipals que necessita fer.
A diferència dels cercadors tradicionals basats en paraules clau, la nova eina permet formular preguntes en llenguatge natural. A partir de la consulta, el sistema identifica els tràmits més adequats, n'ofereix una breu descripció i facilita l'accés directe per iniciar la tramitació.
L'objectiu és millorar l'experiència de la ciutadania amb la seu electrònica municipal i simplificar la relació amb l'administració.
Una eina per millorar els serveis municipals
Més enllà de facilitar l'accés als tràmits, el recomanador també permet revisar i optimitzar el catàleg de tràmits de l'Ajuntament.
Aquesta iniciativa s'emmarca en una estratègia més àmplia d'incorporació de la intel·ligència artificial als serveis municipals. Entre els projectes que ja s'estan desenvolupant hi ha la classificació automàtica de queixes i suggeriments o un portal intern d'eines basades en IA destinat al personal municipal.
Segons el consistori, aquestes iniciatives contribueixen a reforçar la capacitat d'innovació de l'organització i a millorar la qualitat dels serveis públics, mantenint criteris de governança i seguretat.
Presentat a la Caravana d'Innovació Digital
Fa uns mesos, l'Ajuntament de Manresa va presentar aquest projecte en el marc de la Caravana d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que promou l'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la digitalització entre les administracions locals.
La Caravana forma part del servei Municipi360, impulsat per la Diputació per donar suport als municipis i ens locals de la demarcació en la transformació digital i en la implantació de serveis públics més eficients, accessibles i comprensibles per a la ciutadania.