Voilà a la Lluvià renuncia a organitzar l'edició d'aquest estiu per retards administratius

L'organització de Voilà a la Lluvià ha anunciat que renuncia a tirar endavant l'edició d'aquest estiu després de denunciar retards administratius i la manca de garanties per poder desenvolupar el projecte amb les condicions adequades. La decisió arriba quan faltaven només set dies per a la data prevista d'obertura.
Els responsables del projecte expliquen que, després de dos estius marcats per les obres a l'espai, aquest any s'havien tornat a presentar al concurs públic convocat per l'Ajuntament de Manresa i n'havien resultat adjudicataris. La previsió inicial era obrir aquest dissabte, 11 de juny, però asseguren que no van rebre la confirmació definitiva fins dos dies abans, un marge que consideren insuficient per preparar l'activitat.
Una programació adaptada a només tres setmanes
Segons expliquen, malgrat les dificultats van reorganitzar la programació, el personal, les contractacions, la campanya de comunicació i el muntatge per adaptar-se a un funcionament limitat a només tres setmanes.
Tot i aquest esforç, afirmen que els nous entrebancs administratius els han portat a desistir del projecte. "Davant dels retards administratius i de la manca de garanties imprescindibles per desenvolupar el projecte amb la qualitat desitjada, hem pres la decisió de renunciar a l'organització de Voilà a la Lluvià", han anunciat.
Els promotors asseguren també que no volen continuar "invertint temps i esforços en un espai on, de manera reiterada, ens hem trobat amb dificultats i entrebancs que n'han compromès la viabilitat".
Agraïment al públic
L'organització ha volgut agrair el suport rebut durant les tres edicions celebrades des del naixement del projecte, l'any 2021. "Gràcies de tot cor al públic, als artistes i a totes les persones que heu fet possible aquesta aventura."
Malgrat la cancel·lació de l'activitat a la Torre Lluvià, els responsables asseguren que continuaran impulsant música en directe des de la seva sala a partir de la tardor i també en altres espais durant aquest estiu.