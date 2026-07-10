L'Associació Memòria i Història recordarà els 90 anys de la Guerra Civil amb les històries de tres manresans

L'Associació Memòria i Història de Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament, commemorarà el proper dimecres 15 de juliol el 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil espanyola amb l'acte Tres vides, una guerra, que se celebrarà a les 7 de la tarda a la sala petita del Teatre Kursaal.
Tres trajectòries marcades per la guerra i l'exili
L'acte presentarà els itineraris vitals de tres manresans que van viure el conflicte i les seves conseqüències des de realitats molt diferents: Lluís Rodó Badia, Ramon Lluch Plans i Antonio Fernández Martínez. La sessió comptarà amb la presència i el testimoni dels seus familiars, així com amb la presentació dels tres webs biogràfics que l'entitat ha dedicat a cadascun d'ells.
Lluís Rodó, nascut a Terrassa, combatia al front d'Aragó quan es va incorporar a la companyia de Teatre al Front de la 31a Divisió, una experiència de teatre popular desenvolupada a les trinxeres. En acabar la guerra va ser internat en camps de concentració franquistes.
Ramon Lluch, militant del POUM a Manresa, va viure tota la guerra al front i, després de la retirada republicana, va passar pels camps de concentració francesos. Posteriorment va ser obligat a treballar tant per França com per l'Alemanya nazi en la construcció del Mur de l'Atlàntic. Va morir l'any 1942 a l'illa de Jersey com a treballador forçat.
Antonio Fernández, fill d'immigrants andalusos establerts a Manresa, va viure la proclamació de la República, la Guerra Civil i la repressió franquista abans de desertar durant el servei militar i exiliar-se a Tolosa de Llenguadoc. Hi va residir fins a la seva mort, aquest 2025, als 103 anys, després d'haver estat entrevistat pel periodista Fernando Malverde.
Un treball de recuperació de la memòria
Els tres espais web han estat elaborats per Jordi Pons Pujol, membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa, dins del treball de recuperació i divulgació de la memòria històrica que impulsa l'entitat.
L'acte s'emmarca en el programa commemoratiu dels 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i és obert a tota la ciutadania.