La Coral Escriny culmina la gira a Viena i convida la coral amfitriona a actuar a Catalunya

La Coral Escriny de Santpedor ha tancat amb èxit la seva gira musical a Viena, on aquest cap de setmana ha ofert dos concerts amb el programa El Mirador, dedicat a la música coral catalana dels darrers dos segles. L'estada ha servit per difondre el patrimoni musical català, enfortir els llaços amb la coral vienesa Chor Gemischter Satz i posar les bases d'un futur intercanvi que portarà la formació austríaca a actuar a Catalunya el curs vinent.
Dos concerts per acostar la música coral catalana a Viena
La gira ha reunit més de seixanta cantaires de la Coral Escriny, que han actuat en dos escenaris de la capital austríaca. El primer concert va tenir lloc a la Baptistengemeinde Mollardgasse, mentre que el segon es va celebrar conjuntament amb la coral Chor Gemischter Satz, amfitriona de l'intercanvi, amb qui la formació santpedorenca va establir contacte gràcies a la professora de música Montserrat Vilar, nascuda a Avinyó i resident a Viena.
L'actuació conjunta va culminar amb la interpretació de dues peces compartides: una obra en alemany i la cançó tradicional catalana Rossinyol, interpretada en català per tots els cantaires i rebuda amb una càlida ovació del públic.
Un repertori dedicat al patrimoni coral català
Durant els concerts, la Coral Escriny va presentar El Mirador, un recorregut per la creació coral catalana dels darrers dos segles amb obres de compositors com Pau Casals, Enric Morera, Eduard Toldrà, Manuel Oltra, Josep Vila Casañas, Albert Guinovart, Anna Campmany i Josep Ollé.
Més enllà de les actuacions, l'estada va incloure diverses activitats culturals i de convivència amb els cantaires austríacs, fet que ha contribuït a reforçar la relació entre les dues entitats. Com a resultat d'aquest intercanvi, la Coral Escriny ha convidat oficialment la Chor Gemischter Satz a visitar Catalunya durant el proper curs i actuar a Santpedor.
El colofó d'una temporada intensa
La gira internacional posa punt final a una temporada especialment activa per a la formació santpedorenca. Al llarg del curs 2025-2026, la Coral Escriny ha participat en el Correllengua de Santpedor, ha ofert els tradicionals concerts de Nadal, ha col·laborat amb el pianista Manel Camp, ha format part de la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès i ha culminat l'any portant la música coral catalana a una de les capitals musicals d'Europa.
El director de la Coral Escriny, Marc Reguant, ha fet un balanç molt positiu del curs. "Ha estat una temporada especialment intensa, però també molt gratificant. Hem ofert quinze concerts en vuit escenaris diferents, hem participat en projectes molt diversos i hem tingut l'oportunitat de compartir música amb formacions i públics molt diferents. Acabar el curs portant la música coral catalana a Viena és el millor colofó que podíem imaginar", ha afirmat.
Reguant també ha destacat el valor humà de l'experiència. "La música crea vincles que perduren més enllà dels concerts. L'acollida que hem rebut per part de la Chor Gemischter Satz ha estat extraordinària i estem molt il·lusionats perquè el curs vinent puguem retornar aquesta hospitalitat rebent els nostres amics de Viena a Catalunya. Aquest és el veritable esperit del cant coral: compartir, aprendre els uns dels altres i crear amistats a través de la música."
Millores al local social durant l'estiu
Un cop finalitzada la temporada artística, la Coral Escriny aprofitarà els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora a la seva seu, el local Jordi Falip. Els treballs se centraran principalment en la renovació de la teulada amb l'objectiu de preservar aquest equipament, que des de la seva inauguració l'any 1998 és el centre de la vida de l'entitat.
L'edifici, propietat de la coral, porta el nom de Jordi Falip, expresident de l'entitat i impulsor de l'adquisició i rehabilitació de la Pallissa de Cal Bufó perquè es convertís en la seu de la formació. Amb aquesta actuació, la Coral Escriny continua apostant per la conservació del seu patrimoni i per mantenir un espai de referència per als més de seixanta cantaires que integren actualment la formació.