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El santpedorenc Arnau Sucarrats competirà al Campionat d'Europa de Cub de Rubik

Esports

El jove de 15 anys participarà en cinc categories del torneig continental que reunirà 1.200 especialistes de 53 països a Arnhem

  • El santpedorenc Arnau Sucarrats participarà en el Campionat d'Europa de Cub de Rubik -

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Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 15:17

Arnau Sucarrats, de 15 anys i veí de Santpedor, participarà del 16 al 19 de juliol al Campionat d'Europa de Cub de Rubik, que se celebrarà a la ciutat holandesa d'Arnhem. El jove speedcuber competirà en cinc categories d'un dels tornejos més importants del calendari internacional, després d'haver pres part l'estiu passat en el Campionat del Món disputat a Seattle.

Cinc categories en el gran torneig europeu

El Rubik's WCA European Championship reunirà 1.200 participants procedents de 53 països, que competiran en les 17 categories oficials amb l'objectiu de coronar-se campions d'Europa.

Sucarrats s'ha classificat per disputar cinc proves: el cub clàssic de 3x3, el 2x2, el Pyraminx, el Skewb i el Clock, modalitats que posaran a prova la seva rapidesa i habilitat en la resolució dels diferents trencaclosques.

Amb l'experiència del Mundial de Seattle

Per al jove santpedorenc, que ja va competir l'any passat al Campionat del Món de Seattle, la cita europea és una nova oportunitat per continuar creixent esportivament i compartir competició amb alguns dels millors especialistes internacionals.

Sucarrats afronta el campionat amb optimisme i confia a millorar els seus registres. "Arribo a l'Europeu amb millors temps que fa un any i per això espero fer un bon paper", assegura abans de viatjar cap a Arnhem.

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