Manresa se suma a l'Hora del Planeta amb l'apagada de monuments emblemàtics

Manresa tornarà a adherir-se a l'Hora del Planeta, una iniciativa mundial que enguany arriba a la seva 20a edició i que promou una apagada elèctrica simbòlica per conscienciar sobre el canvi climàtic. L'acció tindrà lloc aquest dissabte 28 de març, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, amb la participació de llars, empreses i institucions d'arreu del món.
Apagada de monuments i edificis singulars
L'Ajuntament apagarà l'enllumenat ornamental de diversos espais emblemàtics de la ciutat, com la Basílica de la Seu, el Santuari de la Cova de Sant Ignasi, el Pont Vell, el Pont Nou i la façana de la Casa Consistorial.
Segons el programa previst, tots aquests espais restaran a les fosques durant una hora, coincidint amb la convocatòria global. En alguns casos, com la Seu o la Cova, l'enllumenat es reprendrà posteriorment seguint l'horari habitual de cap de setmana, mentre que els ponts romandran apagats la resta de la nit.
Una iniciativa global per al clima
L'Hora del Planeta és una acció promoguda per World Wide Fund for Nature que implica més de 190 països i que convida a apagar els llums d'edificis i monuments per mostrar el compromís col·lectiu amb la lluita contra el canvi climàtic. Nascuda a Sydney, la iniciativa s'ha convertit en el moviment ambiental més gran del món.
En aquesta edició, la campanya posa el focus en el poder de l'acció conjunta per impulsar canvis polítics, econòmics i socials que permetin protegir el planeta, en un context global marcat per la incertesa ambiental.
Vint anys d'impacte ambiental
Amb motiu del seu vintè aniversari, l'organització destaca alguns dels avenços més significatius en matèria climàtica de les darreres dues dècades, com l'impuls de les energies renovables, la reducció d'emissions o acords internacionals com l'Acord de París.