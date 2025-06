Paul Kwon, el coreà fidel a la Festa Major de Santpedor

Les festes majors comporten anualment un trànsit de persones que per uns dies torna als seus orígens. Normalment, gent nascuda al poble o ciutat de la celebració que n'ha marxat per motius laborals, acadèmics o familiars i que torna a casa per uns dies. Poblacions catalanes o diferents indrets de l'estat espanyol són els punts de partida d'un breu viatge d'anada i tornada. A vegades, els més joves conviden noves amistats que han conegut a la universitat perquè gaudeixin també de la festa. El què ja no és tan habitual és fer més de 10.000 quilòmetres per assistir a unes festivitats d'una població de la qual poc abans ni en coneixien l'existència. Aquest és el cas de Paul Kwon.

Kwon, coreà però resident a Miami, va conèixer el santpedorenc Paul Brau a la ciutat nord-americana i tots dos van establir ràpidament una bona amistat. Brau va intentar que el seu nou amic el visités a la Festa Major del seu poble i no va haver de gruar massa per convèncer-lo. Des de l'any 2017, Kwon ha visitat Santpedor cada any amb la única excepció de l'any 2020. L'absència de vols per culpa de la pandèmia li ho va impedir.

Malgrat aquesta absència, la Festa Major de Santpedor va ser present al record del jove coreà que es va fer una fotografia a un passeig de Miami amb la cassaca del la seva colla. La colla del Kus-Kus. Un dels aspectes que més agraden a Kwon és "el sentiment general de comunitat que hi ha a Santpedor". I el seu dia preferit és el divendres quan "a la plaça gran hi ha els castellers, els bous de foc... Per als estrangers és una gran mostra de la cultura catalana", afirma.

El 2025 ha viscut la vuitena visita de Kwon a Santpedor. Molta gent l'esperava i molts dels seus vilatans s'hi van acostar per saludar-lo i fer-s'hi fotografies. Això el fa sentir molt estimat i és un dels motius per viatjar al Bages any rere any. Quan li pregunten si tornarà el 2026 respon que "sense dubte".