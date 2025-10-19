Pineda de Bages avança en la creació d'una franja de protecció contra incendis forestals

Durant aquest mes d'octubre s'estan duent a terme els treballs de delimitació i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització Pineda de Bages, amb l'objectiu de reforçar la seguretat del veïnat i reduir el risc de propagació del foc. L'actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona i forma part de la segona fase d'un projecte iniciat el passat juliol.
Una actuació per reforçar la seguretat
Els treballs tenen com a prioritat tant la prevenció d'incendis com la protecció civil, incloent-hi la reducció del risc de caiguda d'arbres sobre els habitatges. La creació d'aquesta franja de seguretat permetrà minimitzar el risc de propagació d'un incendi des de les zones boscoses cap al nucli urbà i facilitar l'accés dels equips d'emergència i d'extinció en cas necessari.
A més, el projecte contempla mesures de manteniment i ordenació de la massa forestal amb criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
Segona fase d'un projecte iniciat al juliol
Aquesta intervenció forma part de la segona fase del projecte de prevenció, redactat i supervisat per la Diputació de Barcelona. La primera fase, realitzada al mes de juliol, va consistir en l'estassada del sotabosc a la franja exterior de protecció.
Ara, els treballs actuals completen aquella primera actuació amb la delimitació i adequació definitiva de la franja perimetral, que es preveu que estigui enllestida a finals de novembre. Posteriorment, es durà a terme una replantació d'arbres en aquelles zones on sigui necessari, per garantir un equilibri entre seguretat i conservació de l'entorn natural.
Amb aquestes accions, Pineda de Bages fa un pas endavant en la protecció de persones, habitatges i infraestructures, enfortint alhora la seva preparació davant possibles emergències forestals.