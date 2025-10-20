Salut detecta de forma precoç 110 dones amb càncer de mama a les comarques interiors

Salut ha detectat els darrers dos anys un total de 110 dones amb càncer de mama a través del programa de detecció precoç al Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès. D'aquests, la majoria es corresponien a tumors en estadis inicials en els quals els tractaments són menys agressius i el pronòstic és més favorable. Aquestes són algunes de les dades més destacades, segons Salut, de la dotzena ronda del programa, que es va portar a terme entre el 2022 i el 2024. Segons el Departament, la participació en el programa -que és voluntària i va dirigida a dones de 50 a 69 anys- és una mesura "clau" per detectar la malaltia en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes.
En aquests moments es porta a terme la tretzena ronda del programa que, com les anteriors, tindrà una durada de dos anys. El desplegament va començar el novembre del 2024 i s'estendrà de manera progressiva fins arribar a una població diana que inclou unes 30.000 dones de totes les àrees bàsiques de salut (ABS) de les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès i també de Calaf.
Les dones de les àrees bàsiques de salut (ABS) d'aquestes quatre comarques són convidades, mitjançant una carta postal, a realitzar-se una mamografia. Radiòlegs especialistes les examinen i decideixen si calen més proves addicionals o complementàries o no.
Més de 20.000 dones participants
Entre l'1 de novembre del 2022 i el 31 d'octubre del 2024 es va dur a terme la dotzena ronda del programa. En aquest període es van convidar 29.901 dones, de les quals 21.754 van acceptar participar-hi, fet que representa una taxa de participació del 72,8%. D'entre les participants, en 790 (3,6%) el resultat de la mamografia no va ser concloent, i va ser necessària la realització de proves addicionals per confirmar o descartar la presència d'un possible càncer.
La mitjana de temps entre la realització de la mamografia i l'obtenció del resultat final per part dels radiòlegs especialistes va ser de 15,5 dies. En els casos en què fossin necessàries proves addicionals, la mitjana de temps entre la realització de la mamografia i els resultats d'aquestes proves va ser de 32,3 dies.
Es van diagnosticar un total de 110 càncers, la qual cosa correspon a una taxa del 5,1‰ (5,1 casos de càncers per cada 1.000 dones participants). D'aquests casos, la majoria es corresponien a càncers en estadis inicials, en els quals els tractaments són menys agressius i el pronòstic és més favorable. En el 86,4% dels casos, el tractament del càncer es va realitzar mitjançant cirurgia conservadora, evitant així la necessitat de practicar una mastectomia. La mitjana de temps entre l'obtenció del resultat de la mamografia i el diagnòstic de malignitat va ser de 28 dies.