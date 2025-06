Sant Vicenç de Castellet obre la convocatòria a la Medalla de Sant Vicenç 2025

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha obert la convocatòria per presentar candidatures a la Medalla de Sant Vicenç 2025, un guardó honorífic que vol posar en valor les trajectòries personals vinculades al municipi que han destacat per la seva aportació a la comunitat. Es poden presentar propostes fins al diumenge 16 de juny, tant de manera presencial com telemàtica.

El guardó, que s'atorga anualment, vol reconèixer el patrimoni humà i social del poble, i destacar públicament aquelles persones que, sovint des de la discreció i l'altruisme, han contribuït a fer créixer Sant Vicenç de Castellet en diversos àmbits.

Un reconeixement al compromís i la dedicació

La Medalla de Sant Vicenç vol retre homenatge a aquelles persones que han deixat una empremta positiva en el municipi, ja sigui a través del voluntariat, l'activisme social, la promoció cultural o esportiva, o l'excel·lència professional que ha projectat el nom del poble més enllà del seu entorn immediat.

La regidora de Participació Ciutadana, Esther Milán, anima a la població a presentar propostes, i destaca que el guardó és una manera de reconèixer públicament els esforços quotidians de molts veïns i veïnes: "Amb la Medalla de Sant Vicenç reconeixem públicament trajectòries de servei al poble. És una expressió de gratitud col·lectiva cap a aquells veïns i veïnes que han dedicat temps, energia i valors a fer créixer Sant Vicenç. Els seus esforços són un exemple per a tothom".

Qui pot optar a la Medalla?

Per ser elegible a la Medalla de Sant Vicenç cal ser persona física i complir una d'aquestes dues condicions:

Estar empadronada al municipi.

al municipi. O bé haver mantingut una relació directa i significativa amb Sant Vicenç de Castellet, sigui des de l'àmbit personal, social o professional.

No poden rebre la distinció les persones que actualment ocupin un càrrec electe municipal. A banda d'això, es valorarà que la candidatura presenti una trajectòria o acció amb un impacte clar i positiu sobre el poble, en qualsevol dels àmbits de la vida cívica: des del voluntariat fins a l'activitat cultural, esportiva, educativa, social o econòmica.

Com presentar una candidatura

Les propostes poden ser presentades per qualsevol persona, entitat o col·lectiu, i han d'anar acompanyades d'una memòria justificativa que detalli els mèrits i aportacions de la persona candidata.

Hi ha dues vies per fer-ho:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Telemàticament: a través del web municipal.

El termini per presentar propostes finalitza el 16 de juny de 2025.

Avaluació i designació final

Un cop finalitzat el període de presentació, les candidatures seran analitzades per una comissió de treball específica, integrada per:

Representants dels grups municipals .

. Tècnics de l'Ajuntament.

de l'Ajuntament. Membres del teixit associatiu local.

Aquesta comissió avaluarà els mèrits de les propostes i emetrà una proposta que haurà de ser ratificada pel Ple municipal, que és l'òrgan que oficialitzarà l'atorgament del reconeixement.

Un premi al valor de les persones

Amb la convocatòria de la Medalla de Sant Vicenç 2025, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la participació ciutadana i el reconeixement del valor humà. L'objectiu no és només premiar una trajectòria individual, sinó posar en relleu tot allò que suma i cohesiona la vida col·lectiva: l'esforç constant, la implicació social i el desig de fer del municipi un lloc millor per a tothom.