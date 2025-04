S'estrena un documental sobre la vida dels monjos de Montserrat després de dos anys de rodatge

Un documental mostra la vida dels monjos de Montserrat després de dos anys de rodatge. El llargmetratge és obra de Carles Prats i s'estrenarà el 29 d'abril al Barcelona Film Fest amb el títol El temps de Montserrat. En una entrevista a l'ACN, el director, que va rebre l'encàrrec des del mateix monestir coincidint amb la celebració del Mil·lenari, explica que ha sigut una "experiència molt interessant i molt diferent" al que havia fet fins ara. La gestió del temps i com ocupen el seu dia a dia és un dels eixos principals, però també inclou "retrats personals" d'alguns d'ells. Segons Prats, expliquen com era la vida d'abans i la d'ara, amb la "plenitud" que els ha donat la vida monàstica. "Hi ha aspectes força sorprenents", assegura.

"Com si fossin 24 hores en la vida del Monestir de Montserrat però rodades durant dos anys". Amb aquesta frase, el director Carles Prats explica què veuran els espectadors quan mirin El temps de Montserrat. A l'entrevista, Prats explica que el treball és fruit del "privilegi" d'haver "compartit molt temps amb els monjos".

La relació amb la comunitat va començar amb el rodatge del documental Montserrat, retorn a l'essència coproduït per TV3, que es va gravar durant la pandèmia. "Pujàvem i no hi havia ningú, i va ser una experiència molt interessant que va poder fer possible aquest llargmetratge", detalla.

El director reconeix que volia aprofundir més en la vida monàstica i, més especialment, en la gestió que fan del temps, un aspecte que fins ara s'ha viscut portes endins. L'encàrrec que va rebre des de la mateixa institució ho ha fet possible. El resultat és un llargmetratge de 80 minuts, gravat a 4K, on es veu la vida comunitària i la cultura d'aquest indret.

Els protagonistes són l'Abat de Montserrat, Manel Gasch, i els monjos Bernat Juliol, Ignasi Fossas, Lluís Juanós i Joan Maria Mayol. Alguns no havien estat mai entrevistats i tenien les seves reticències. "Tant temps de veure'ns per allà, al final han agafat confiança i han accedit, ha sigut molt interessant", detalla. Amb aquests "retrats personals" també han aparegut aspectes "força sorprenents" i posa un exemple. "Hi ha el cas del primer gerent d'un establiment de menjar ràpid a Barcelona. De jove sortia i anava a llocs com l'Estudi 54, una vida que el deixava buit; fins que no va provar la vida monàstica, no va trobar la plenitud", detalla.

El documental també parla de la Regla de Sant Benet, escrita el segle VI, que regula el funcionament de la comunitat. El pare Abat és qui els assigna un treball a cadascú, una feina que compaginaran amb l'activitat principal, les pregàries i les tasques comunitàries. "Hi ha molta feina a un convent", assegura el director, que admet que també hi ha una part de "misticisme" i repetició. Contràriament del que es podria creure, és una comunitat que s'ajuda de les noves tecnologies. "No viuen d'esquena al món, tot i que és una manera de viure molt diferent de la nostra", conclou.

El temps a Montserrat és una producció de la Fundació del Mil·lenari i Condis. L'estrena oficial es farà en el marc del Barcelona Film Fest el pròxim 29 d'abril.