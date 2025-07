L'Ajuntament de Manresa ha anunciat que, amb motiu de les obres de millora de l'enllumenat públic al Camí dels Tovots, aquest dijous 24 de juliol es durà a terme un tall de trànsit en aquest vial. Aquestes obres suposaran el tancament al trànsit de vehicles en el tram comprès entre l'accés a les Pistes de conduir i l'accés a l'Institut Guillem Catà, en horari de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia.

Durant aquestes hores, els vehicles hauran de fer servir rutes alternatives per accedir o sortir del Camí dels Tovots, utilitzant els extrems del camí, ja sigui per la carretera de Vic o per la carretera de Viladordis.