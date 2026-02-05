Tall de trànsit al carrer Caputxins, dissabte al matí

L'Ajuntament de Manresa ha informat que el pròxim proper dissabte, 7 de febrer, de 9 del matí a 1 del migdia, es faran treballs de manteniment de climatització amb l'ús d'una autogrua a l'edifici número 32 del carrer del Caputxins (MUTUAM).\r\n\r\nCom a conseqüència d'aquests treballs es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Caputxins en el tram comprès entre el carrer Sant Llorenç de Brindisi i el carrer Saleses. També s'invertirà el sentit de circulació als carrers Era de l'Huguet i al tram del carrer Saleses que es troba entre el carrer Era de l'Huguet i el carrer Caputxins. Això permetrà als vehicles accedir al carrer Caputxins (Clínica Sant Josep) des del carrer Sant Llorenç de Brindisi.\r\n