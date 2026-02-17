Talls de trànsit al Centre Històric per la Festa de la Llum

El Centre Històric de Manresa patirà restriccions de trànsit aquest divendres 20 i dissabte 21 de febrer amb motiu dels actes de la Festa de la Llum, com ara el Pacte de la Concòrdia, la Baixada de l'Aigua i el Seguici d'autoritats, entre d'altres celebracions tradicionals.
Divendres 20: afectacions a la Muralla i plaça Infants
Divendres, a partir de les 5 de la tarda es tallarà el trànsit a la Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants, per al muntatge de l'acte del Pacte de la Concòrdia i l'arribada de la Llum i l'Aigua. Es mantindrà l'accés als veïns del carrer Infants i s'anul·larà la parada de transport públic interurbà de plaça Europa.
Entre les 7 i 2/4 de 9 del vespre, els talls s'estendran a l'entorn de la plaça Infants, afectant també el carrer del Carme, el carrer Infants, la plaça Infants, el carrer Joc de la Pilota (entre Carme i Dama) i el carrer Puigterrà de Dalt (entre plaça Infants i Llussà).
Pel que fa a la Baixada de l'Aigua, a partir d'1/4 de 7 de la tarda es faran talls puntuals i progressius al llarg del recorregut, des del Parc de l'Agulla fins a la plaça Infants.
Dissabte 21: restriccions a l'entorn de la plaça Major
Dissabte, de les 10 del matí a les 2 del migdia es tallarà el trànsit a l'entorn de la plaça Major per la celebració del Seguici d'autoritats i de la imatgeria, la Pujada i baixada del pilar de quatre, la Tronada i la Ballada de la imatgeria i de sardanes. Els carrers afectats seran Sobrerroca (entre passatge Amics i plaça Major), plaça Major, Cap del Rec, Sant Miquel, Baixada del Carme i Baixada del Pòpul.
Durant el Seguici, també es restringirà el trànsit des de la plaça Infants i la plaça Hospital en direcció al Centre Històric.