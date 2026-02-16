Tornem-hi: l'R4 circula amb retards superiors als 20 minuts

L'R4 de Rodalies circula aquest dilluns al matí amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a causa de les limitacions de velocitat, com han informat des de Renfe pocs minuts abans de les 9 del matí. L'operador manté serveis complementaris per carretera en diversos trams de la xarxa, com per exemple, de Blanes a Maçanet - Massanes, que a banda del servei tren llançadora cada hora i mitja, també disposa d'un servei alternatiu en autobús. L'R2 Sud i l'R2 i R2 Nord tenen servei ferroviari en tot el seu recorregut, però els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions. L'R3 continua sense servei ferroviari fins al maig, per això des de Renfe proposen utilitzar l'R4 i els autobusos.
Renfe informa que l'R4 té servei complementari per carretera en diversos trams, a més a més del servei tren llançadora cada hora entre Terrassa Estació del Nord i Manresa. D'altra banda, l'R7 no recuperarà el servei fins al maig, i l'R8 funciona amb un servei alternatiu amb autobús entre Martorell Central i Granollers Centre, o a través de la xarxa de la línia R2 entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre.
Rodalies informa que les línies de l'R11, R13 i R14 ofereixen servei ferroviari en tots els seus recorreguts, però també hi ha serveis complementaris en autobús per a les dues últimes.
L'RL4 té servei en tren des de Lleida Pirineus fins a Cervera, i des de Calaf fins a Manresa. Entre Cervera i Calaf s'ofereix un servei alternatiu per carretera i entre Manresa i Terrassa Estació del Nord el servei de tren llançadora de l'R4.