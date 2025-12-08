El creador, educador i investigador bagenc Hasmukh Kerai ha presentat aquest dissabte l'Enquesta de Benestar Digital del Bages 2025, una iniciativa comunitària que busca comprendre com l'ús de la tecnologia està transformant la vida quotidiana a la comarca. El qüestionari ja està disponible i s'adreça a persones de totes les edats, amb l'objectiu d'assolir una mostra de 500 participants.
Un estudi adaptat a la realitat del territori
El projecte neix amb la voluntat d'oferir una mirada pròpia sobre els hàbits digitals del Bages, tenint en compte les seves especificitats socials i culturals. Segons impulsa Kerai, els estudis d'àmbit català o estatal sovint no reflecteixen les diferències entre grans ciutats i comarques amb un ritme de vida i una relació amb l'espai públic diferent.
L'enquesta analitza aspectes com la salut mental, el descans, l'atenció, les relacions personals i l'impacte de les pantalles en els entorns educatius i laborals.
De les aules a la recerca comunitària
La iniciativa s'ha gestat després d'un any de xerrades i activitats en centres educatius del territori, com La Salle Manresa, l'Institut Lacetània i l'Institut Lluís de Peguera, així com en empreses i esdeveniments locals. Les preguntes recurrents d'alumnes, docents i famílies han evidenciat la necessitat de disposar d'un estudi local, participatiu i amb continuïtat anual.
Un punt de partida per generar consciència
L'objectiu de l'enquesta no és només recollir dades, sinó fomentar la reflexió col·lectiva sobre com es distribueix l'atenció al llarg del dia i quines conseqüències poden tenir hàbits digitals que s'han normalitzat. El projecte vol contribuir a generar conversa i consciència sobre l'equilibri entre tecnologia, descans i vida personal.
Resultats públics i continuïtat anual
Les dades recollides s'analitzaran i es faran públiques a principis del 2026 en un informe obert que permetrà comparar resultats per franges d'edat, detectar tendències i oferir eines útils a famílies, centres educatius i responsables públics. A partir del 2026, l'enquesta es repetirà anualment per observar l'evolució dels hàbits digitals a la comarca.
L'enquesta és totalment anònima i oberta a tota la població del Bages. La participació ciutadana és clau per construir una radiografia fiable del territori.