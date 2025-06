Campanya Forestal 2025 a la Catalunya Central: més recursos, drons i crida a la col·laboració ciutadana

La Campanya Forestal 2025 a la Catalunya Central ja és en marxa. Aquest dimecres s'ha presentat oficialment a Manresa amb la participació de diversos responsables del dispositiu d'emergències i medi natural: la directora dels Serveis Territorials d'Interior i Seguretat Pública, Elena Roca; el cap de la Regió d'Emergències Centre, Santi Lleonart; el cap de l'Àrea Regional Catalunya Central dels Agents Rurals, Jordi Carrasco, i el cap de la unitat GRAF a la regió, Asier Larrañaga.

Els responsables han coincidit a destacar la importància de la col·laboració ciutadana i el reforç operatiu i tecnològic com a claus per fer front a una campanya que es preveu intensa a partir de la segona quinzena de juliol.

El risc d'incendi: menys focs, però més potencial de perill

Tot i que el nombre d'incendis declarats fins ara és inferior a la mitjana dels darrers quinze anys, els cossos d'emergències no abaixen la guàrdia. Segons el cos d'Agents Rurals, el punt de partida és positiu, però la situació pot canviar de forma ràpida si hi ha una evolució desfavorable de les condicions meteorològiques.

Els Bombers de la Generalitat preveuen una "campanya clàssica", amb un inici primerenc al litoral sud i una extensió gradual al conjunt del país. A la Catalunya Central, la combinació de gran acumulació de combustible herbaci (herbes i matolls) i l'entrada d'altes temperatures podria provocar situacions crítiques a partir de finals de juliol.

Missatge clar d'Interior: "Sense la ciutadania, el risc no es pot minimitzar"

Durant la presentació, Elena Roca ha insistit en la importància de la responsabilitat compartida: "Apel·lem un any més a la col·laboració ciutadana. El risc d'incendis forestals és una realitat a la Catalunya Central, i sense la complicitat de la ciutadania no podríem minimitzar de cap manera el risc". També ha destacat la feina coordinada entre Bombers, Agents Rurals i altres cossos operatius, així com l'aposta per una estructura de comandament robusta i l'anàlisi constant del risc per part del GRAF.

Més personal, més drons i millores tecnològiques

Enguany, el cos de Bombers disposarà de 2.930 bombers professionals (133 més que el 2024) i 1.577 voluntaris (266 més que l'any passat). Dins el reforç de la Campanya Forestal 2025, hi haurà 457 efectius més destinats a tasques diverses:

369 ajudants d'ofici forestal (AOF) distribuïts arreu del país, 54 dels quals a la Catalunya Central

48 conductors/es

30 tècnics operadors de control (TEOC)

4 oficials d'EPAF

4 tècnics de manteniment d'helicòpters

2 periodistes per a tasques d'informació i comunicació

Una de les novetats més destacades d'aquesta campanya és l'ús intensiu de drons, que aportaran imatges i dades estratègiques per a la presa de decisions sobre el terreny.

Rècord d'efectius també al Cos d'Agents Rurals

El Cos d'Agents Rurals ha reforçat la plantilla amb l'arribada de 104 nous aspirants en pràctiques, i comptarà amb 695 efectius aquest estiu. Aquesta és la xifra més alta de la seva història recent, i s'espera arribar als 800 agents l'any vinent.

A més, aquest 2025 també destaca per l'ampliació i consolidació de la Unitat de Suport a Actuacions Especials (USAE) dels Agents Rurals, que tindrà un paper important en la gestió d'incidents complexos.

Una crida final a la corresponsabilitat

La presentació ha acabat amb una crida unànime a extremar les precaucions, especialment a mesura que avanci l'estiu: evitar activitats de risc, avisar immediatament en cas de detectar foc o fum, i seguir les indicacions de les autoritats.

Amb l'arribada d'una campanya que es preveu exigent, les autoritats recorden que la prevenció i la resposta col·lectiva són les eines més eficaces per evitar tragèdies ambientals.