Detinguda a Sallent per estafar més de 13.500 euros a un home

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sallent una dona de 47 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa acusada d'haver participat en una trama que va enganyar un veí del Bages amb la falsa promesa de cancel·lar-li diversos préstecs. La víctima va arribar a pagar 13.570 euros a dues suposades assessories jurídiques abans d'adonar-se de l'engany. La investigació continua oberta per identificar i detenir la resta de persones implicades.
La víctima va pagar més de 13.500 euros
La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per la víctima, que havia acumulat diversos préstecs derivats de la compra de productes. Segons va explicar als investigadors, va rebre la trucada d'una suposada assessoria jurídica que li assegurava que podia liquidar tot el seu deute.
L'empresa li va cobrar un primer import pels serveis i li va formalitzar un contracte comprometent-se a cancel·lar els préstecs en un termini de sis mesos. Passat aquest temps, però, la víctima no va tornar a tenir notícies de l'assessoria ni de la suposada cancel·lació del deute.
Poc abans que finalitzés el contracte, una segona empresa, que també es presentava com una assessoria jurídica, va contactar amb l'home per informar-lo que havia estat víctima d'una estafa i es va oferir a ajudar-lo a recuperar la situació.
Confiant en aquesta nova proposta, la víctima va efectuar diversos pagaments fins a desemborsar un total de 13.570 euros. Les contínues peticions de noves quantitats de diners van acabar despertant les seves sospites, fet que el va portar a denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.
Les empreses actuaven de forma coordinada
La investigació policial ha permès determinar que la primera i la segona assessoria jurídica, així com l'empresa venedora dels productes, actuaven de manera coordinada i que les persones que hi treballaven mantenien vincles entre elles.
El passat 28 de juny, els Mossos van detenir a Sallent una treballadora d'una de les suposades assessories jurídiques, de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa. En el moment de la detenció, els agents li van intervenir 14.100 euros en efectiu.
La dona ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, mentre que la investigació continua oberta amb l'objectiu d'identificar i detenir la resta de persones que formaven part de la trama.