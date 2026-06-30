Busquen un home de 63 anys desaparegut a Callús des de dissabte

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers mantenen activat un dispositiu de recerca per localitzar un home de 63 anys desaparegut a Callús des de la matinada de dissabte. L'home, veí de Còrdova, havia viatjat fins al Bages per assistir a una activitat de grup a la masia de Mas Gras.
Va marxar caminant i no ha tornat
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís aquest diumenge, 28 de juny, a 3/4 de 9 del vespre. La trucada alertava que un dels assistents a una trobada celebrada a Callús havia marxat caminant a la 1 de la matinada del divendres al dissabte per un camí que porta cap a Viladelleva i que, des d'aleshores, no havia tornat. L'home va marxar sense cotxe i sense mòbil.
La persona desapareguda és un home de 63 anys, d'aproximadament 1,57 metres d'alçada, de constitució molt prima i cabells grisos. En el moment de la desaparició anava vestit amb pantalons curts i roba esportiva. És natural de Còrdova i s'havia desplaçat expressament fins a Callús per participar en la trobada.
Dispositiu de recerca
Des del primer moment es va activar un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers per intentar localitzar-lo. Aquest dilluns les tasques de recerca s'han reforçat amb la participació d'un helicòpter i de les unitats canines tant dels Mossos com dels Bombers. Aquest dimarts, la investigació sobre la desaparició ha passat a mans de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra, mentre continuen les gestions per trobar l'home.