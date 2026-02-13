Agents dels Mossos d'Esquadra han denunciat una dona de 44 anys com a presumpta autora d'un delicte de conducció temerària per circular en direcció contrària per l'autopista C-16. Els fets es remunten a la matinada del 18 de novembre de 2025, al peatge de Sant Vicenç, en terme de Castellbell, quan una conductora va tirar marxa enrere per no pagar, va fer canvi de sentit i va circular cinc quilòmetres en sentit contrari per l'Autopista Terrassa - Manresa.
Maniobra de risc després del peatge
La investigació, a càrrec del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de l'Àrea Regional de Trànsit Central, es va iniciar arran d'un episodi greu detectat en el tram de la C-16 entre el peatge i Vararisses. Segons les imatges analitzades, el vehicle circulava en sentit nord i, en arribar al peatge de Sant Vicenç, la conductora va fer marxa enrere en veure les barreres per sortir del carril de pagament.
Tot seguit, va fer un canvi de sentit dins el mateix carril i va començar a circular en sentit contrari durant aproximadament cinc quilòmetres.
Interceptada a l'àrea de servei
El telèfon d'emergències 112 va rebre diverses trucades alertant de la situació, entre elles la d'una conductora que es va trobar el vehicle de cara i va poder esquivar-lo sense col·lidir-hi. Davant la gravetat dels fets, el centre de control de l'autopista va mobilitzar operaris d'una àrea de servei propera, que van aconseguir interceptar el vehicle i evitar que continués circulant en sentit contrari.
Després de diverses gestions, els agents van identificar la conductora, que el 21 de gener va ser denunciada per un delicte de conducció temerària pel risc greu generat a la resta d'usuaris.