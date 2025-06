Espectacular accident entre dos cotxes a Manresa tomba un semàfor

Dos turismes han protagonitzat aquest diumenge a tocar del migdia un espectacular accident a la cruïlla entre el carrer Viladordis i la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. Per motius que encara s'estan investigant els dos vehicles han xocat i s'han estavellat contra el mur de la Residència Sagrada Família, on també han impactat contra el semàfor que ha quedat inutilitzat. Durant l'acció s'ha tallat parcialment el trànsit. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també hi ha actuat.

A falta de confirmació per part de la Policia Local de Manresa, els ocupants dels dos vehicles no han patit ferides de gran consideració i han pogut sortir dels cotxes pel seu propi peu. Encara no han transcendit els resultats de la prova d'alcoholèmia a la que han estat sotmesos els conductors.

