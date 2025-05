Quatre sirenes de risc químic sonen al Bages en fase de prova

Protecció Civil de la Generalitat ha realitzat aquest dimecres al matí la primera de les tres proves de sirenes de risc químic previstes aquest any. A les 10 del matí han sonat les setze sirenes de risc químic dels onze municipis dels sectors químics de la Tordera, l'Aran, Anoia, Bages, Berguedà, la Selva i Girona. Al Bages, quatre sirenes han sonat a Castellgalí i a Sant Vicenç de Castellet. A banda del so de les sirenes, els ciutadans d'aquestes zones han rebut també dos missatges d'alerta de protecció civil als seus telèfons mòbils informant de l'inici i el final de la prova.

El missatge d'alerta al mòbil incorporava, per primera vegada, l'enllaç a una enquesta per valorar si els ciutadans havien sentit el so de les sirenes i havien rebut correctament els missatges al telèfon. S'han rebut més de 900 enquestes en total, dada preliminar pendent d'anàlisi final, de les quals unes 700 en l'àrea afectada per la prova. Aquestes enquestes mostren un percentatge de recepció de l'alerta a mòbils del 88% i una molt ampla percepció del so de les sirenes en la zona de la prova.

D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 només ha rebut tres trucades en relació a la prova de sirenes, fet que demostra el coneixement previ que la població de la zona afectada per l'exercici.