Truquen a Emergències per una suposada baralla a Manresa... i eren dos nens jugant a la plaça

L'alt nivell d'alarmisme que regna en segons quins cercles de la ciutadania de Manresa porta a situacions rocambolesques, per no dir-ne ridícules però, alhora, preocupants. Aquest dilluns, poc abans de 2/4 de 8 del vespre, el telèfon d'emergències ha rebut l'avís d'una baralla entre dos nois a la plaça d'Europa que, segons el testimoni, també cometien bretolades a la via pública.

Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb quatre agents en total, s'han desplaçat fins al lloc. Quan han arribat, però, han comprovat que els nois, en realitat, eren un nen i una nena, de curta edat, que jugaven a la plaça tot cridant en veu alta i fent corredisses i que, a més, es trobaven sota la supervisió dels seus pares, que parlaven entre ells un tros enllà. Un cop comprovats els fets, els quatre agents desplaçats han continuat la seva patrulla.