Successos

Un cotxe queda totalment calcinat en un incendi de matinada a Sant Vicenç

El vehicle es trobava estacionat a la via pública al passeig de la Pau

Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 10:44

Un turisme ha quedat totalment calcinat aquesta matinada de dilluns en un incendi al passeig de la Pau de Sant Vicenç de Castellet. El foc no ha provocat ferits.

Avís a les 4 de la matinada

Segons han informat els Bombers, l'avís s'ha rebut quan faltava un minut per a les 4 de la matinada a través del telèfon d'emergències 112. El vehicle es trobava estacionat a la via pública quan s'ha declarat l'incendi.

Els efectius desplaçats fins al lloc dels fets han extingit les flames, però el cotxe ha quedat completament calcinat. L'actuació ha permès evitar que el foc es propagués a altres vehicles o elements propers. No consten persones afectades.

