Un cotxe queda totalment calcinat en un incendi de matinada a Sant Vicenç

Un turisme ha quedat totalment calcinat aquesta matinada de dilluns en un incendi al passeig de la Pau de Sant Vicenç de Castellet. El foc no ha provocat ferits.\r\n\r\nAvís a les 4 de la matinada\r\n\r\nSegons han informat els Bombers, l'avís s'ha rebut quan faltava un minut per a les 4 de la matinada a través del telèfon d'emergències 112. El vehicle es trobava estacionat a la via pública quan s'ha declarat l'incendi.\r\n\r\nEls efectius desplaçats fins al lloc dels fets han extingit les flames, però el cotxe ha quedat completament calcinat. L'actuació ha permès evitar que el foc es propagués a altres vehicles o elements propers. No consten persones afectades.\r\n