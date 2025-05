Laura Grau, millor podcaster als Premis Sonor

Els IV Premis Sonor han reconegut aquest dilluns una dotzena de pòdcasts escollits d’entre més de 200 candidatures, entre els quals destaquen la comunicadora Laura Grau que s'ha endut el Premi Sonor al millor podcaster, i La Figuereta, un pòdcast del món casteller, que ha rebut el Premi del públic.

El Premi Sonor a millor pòdcast de ficció ha estat per 7 dies per morir, i el de narrativa no-ficció, per La mala memòria. Àlbum sonor contra l’oblit. L’acte d’entrega dels guardons, impulsats per La Mira, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i la Xarxa Audiovisual Local, s’ha celebrat a l’Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona.

En total, hi ha hagut 188 candidatures de pòdcasts diferents i fins a 226 candidatures totals, ja que un projecte es podia presentar a més d’una categoria. Els organitzadors dels premis creuen que és una mostra de la consolidació del guardó dins del panorama del pòdcast en llengua catalana.

Els guanyadors

Pel que fa als guanyadors, el Premi Sonor al millor podcaster ha reconegut la feina de Laura Grau, comunicadora i creadora de contingut digital, locutora en el programa 'Els experts' d'iCat, i cocreadora del pòdcast 'Grau x Grau'.

El Premi del públic, l’únic guardó dels Sonor que s’escull a través d’una votació oberta als oients, ha premiat La Figuereta, un pòdcast sobre el món casteller amb Aina Mallol, Elisenda Rovira i Joel Brugués, produït amb el suport de la Xarxa Audiovisual Local i Tarragona Ràdio.

El Premi Sonor a millor pòdcast de ficció ha encetat la gala reconeixent '7 dies per morir', un thriller sonor d'À Punt. El millor pòdcast de narrativa no-ficció se l’ha endut 'La mala memòria. Àlbum sonor contra l’oblit', una producció de Cultura i Conflicte. Per altra banda, el millor pòdcast d’entreteniment ha estat per 'El dolcet pal cafè', conduït per Ana Gisbert, Jaume Grau, Cristian Hernández i Artur Soler.

Plaersdemavida, el pòdcast de cultura de Ràdio Primavera Sound conduït per Paula Carreras, ha estat guardonat amb el Premi Sonor al millor pòdcast conversacional, mentre que 'Greal: el secret de les vuit claus', una ficció sonora de l’Agència Catalana de Turisme, amb el trofeu al millor pòdcast publicitari.

Pel que fa al Premi Sonor d’innovació, aquest guardó ha anat per a Som com som, un pòdcast d’històries i cançons d’Eva Armisén i Marc Parrot per a l’SX3. Enguany, també s’ha entregat per primer cop el premi al millor pòdcast de proximitat gràcies a un acord amb la Xarxa Audiovisual Local.

Puiggraciós, amb Al Fons a l’Esquerra, un pòdcast de Ràdio Silenci amb motiu dels 50 anys de l’arribada de les monges al Santuari de Puiggraciós, ha estat la producció que ha estrenat aquesta categoria. El jurat dels Premis Sonor, a més, ha atorgat tres premis més. El Premi a la millor realització i disseny sonor ha estat per a 'El pas dels llops', un pòdcast del Refugi Escola De Natura i Muntanya que recorre els paisatges de casa nostra descobrint la fauna autòctona.

El Premi Sonor al millor guió se l’ha endut l’equip de 'Borja: de València al Vaticà', la història de dos papes, d’À Punt, i el de millor producció, Debriefing Garbo, un pòdcast produït per Catalunya Ràdio sobre l’espia Joan Pujol Garcia, àlies Garbo.

La gala ha estat presentada per la directora de La Mira, Magda Gregori, i el periodista i col·laborador de Catalunya Ràdio, Adam Martín, que han estat acompanyats per les actuacions musicals de Las Powerpuffs i els jocs d’improvisació de Miquel Simó i Mireia Scatti, de la companyia Impro Barcelona. Com és tradició, el gong, protagonista en totes les edicions dels Sonor, ha ressonat cada cop que un guanyador recollia el premi.