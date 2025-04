El contundent discurs de Laura Grau l'endemà de l'apagada: «Prou de romantitzar les crisis, no?»

"No vam sortir millors de la pandèmia ni de la dana ni aprendrem res de l'apagada". Així de contundent ha estat la comunicadora i creadora de contingut Laura Grau al seu compte d'Instagram i de TikTok. Un cop ha tornat la llum, moltes persones han pogut accedir a les xarxes socials, on hi havia teca per donar i per vendre. Tot i això, Grau ha abanderat un dels discursos més realistes i contundents: el que trenca amb el romanticisme creat en plataformes socials al voltant de l'apagada.

"Ja n'hi ha prou de romantitzar les crisis, no?" ha preguntat, categòrica, posant un exemple. "Nit de ràdio i espelmes, molt bé, moníssim i què més?", ha sentenciat. "Crec que no hem pillat encara que els discursos 'sensibleros' només serveixen per deixar de fiscalitzar i fins i tot compadir els responsables polítics que els reprodueixen", ha dit Grau, recordant els fets de la dana i la gestió de Carlos Mazón.

"No són coses que passen, són coses que es poden preveure i fins i tot es poden evitar", ha insistit. "12 hores després encara no sabem el motiu de l'apagada i cap càrrec polític se n'ha fet responsable" ha recordat, posant el focus en el govern espanyol i en la Generalitat. "El silenci i la desinformació són el caldo de cultiu perfecte per fer germinar una extrema dreta que ja tenim amb un peu a dins de casa" ha alertat la creadora de contingut.

Grau també ha criticat que aquests mateixos extremistes seran els que en un moment de crisi com aquest intentaran posar bastons a les rodes a les energies renovables, abanderaran un discurs a favor del rearmament o apocalíptic sobre una possible Tercera Guerra Mundial.

"El que s'ha demostrat en les últimes hores és que el més segur és tot allò públic: hospitals, escoles, els mitjans de comunicació... Vale, els trens no", ha ironitzat. "Casualment sense semàfors ni policies no ha passat res", ha recordat també, tot i que en diversos llocs la mobilitat i el trànsit han viscut moments d'alta tensió.

"La nostra prioritat ara mateix, també la del periodisme a part de dir 'visca la ràdio', és collar per esbrinar què ha passat i com es podia haver evitat abans que la penya s'ho inventi". Ha sentenciat el seu discurs amb evitar fer el joc a aquesta mena de discursos compassius que neutralitzen la crítica.