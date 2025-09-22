Mushka, Rigoberta Bandini i Lia Kali celebraran La Mercè amb Estrella Damm al Bogatell

Estrella Damm celebrarà un any més La Mercè a la platja del Bogatell de Barcelona amb "un cartell excepcional". El pròxim 26 de setembre, l'escenari Mediterràniament gaudirà de tres veus femenines que aglutinen centenars de milers de fanàtics amb la seva música: la Mushka, la Rigoberta Bandini i la Lia Kali. La intenció d'Estrella Damm és col·locar aquesta festa del pròxim divendres "al centre de l'escena" i promet que l'esdeveniment serà "un dels moments més vibrants de la festa major de Barcelona".
En primer lloc, apareixerà la Mushka, una de les referències per al públic jove sobre l'escena urbana catalana. A ritme de reggaeton, dancehall, trap o R&B, nostàlgia i sentimentalisme, la cantant buscarà posar potes enlaire la paltja del Bogatell amb el seu repertori. A continuació apareixerà una altra llegenda de la ciutat: Rigoberta Bandini. La Paula Ribó -el seu nom real- oferirà un directe carregat d’humor, crítica social i introspecció, en plena gira del seu nou i esperadíssim disc Jesucrista Superstar.
Finalment, el plat fort de la nit i ja de matinada apareixerà Lia Kali, una de les veus més seguides del panorama urbà, barrejant rap, flamenc i soul -que ara, a més, forma part de la banda sonora d'Esmorza amb mi, pel·lícula catalana estrenada aquest 2025-. A l'escenari del Bogatell d'Estrella Damm presentarà el seu darrer disc, Kaelis. Considerada tota una revelació a escala internacional, amb molts temes en castellà i pinzellades en català, posarà el punt final a una nit de festa en una de les platges més icòniques de Barcelona.
Horaris del concert d'Estrella Damm al Bogatell per La Mercè:
- Mushka a les 21h
- Rigoberta Bandini a les 23h
- Lia Kali a la 01h
Més festa d'Estrella Damm a l'Antiga Fàbrica
La festa no se centrarà només al Bogatell. Estrella Damm prepara un gran desplegament a l'Antiga Fabrica el dissabte 27 de setembre i el diumenge 28 de setembre. El recinte tornarà a omplir-se de música per seguir celebrant les festes majors de La Mercè a Barcelona. No només hi haurà actuacions, també hi haurà una proposta gastronòmica de la mà de foodtrucks locals i sessions de tast de cervesa gratuïtes per a totes aquelles persones que vulguin degustar les especialitats de la cervesera.
Un any més l’Antiga Fàbrica serà una de les seus principals del BAM – Barcelona Acció Musical. La programació d’enguany, tal com deixen clar des d'Estrella Damm, girarà al voltant de la tradició i la cançó contemporània revisitada, i del pop contemplatiu amb tints electrònics.
Les actuacions musicals aniran acompanyades de propostes gastronòmiques a càrrec de foodtrucks locals que convidaran a viure la Mercè amb tots els sentits. S’hi podran degustar, entre d’altres, les empanades i les milaneses de Chalito i les hamburgueses ecològiques i de Km0 de Fileteando, a més de les "temptacions dolces" de Santagloria.
Entre concert i concert, també es podrà gaudir de sessions de tast de cervesa gratuïtes perquè els amants de la cervesa puguin descobrir de primera mà totes les especialitats de Damm. S’hi han programat quatre sessions cada dia, que començaran a les 14:00 h, a les 15:00 h, a les 17:00 h i a les 18:00 h a la Sala de Bàscules.
Horaris a l'Antiga Fàbrica de dissabte 27 de setembre
- Ven'nus a les 13:15h
- Chica Acosta b2b Phran a les 14:15h
- Ultralone a les 16:30h
- Hadren a les 17:40h
- Fillas de Cassandra a les 18:50h
- Gregotechno a les 20:15h
Horaris a l'Antiga Fàbrica de diumenge 28 de setembre
- St. Frances a les 13:15h
- Polyglot. Muck b2b Miramizu + EYRA b2b Adrasha a les 14:15h
- Sofia a les 16:30h
- Gigi Ros a les 17:40h
- Ani in the Hall a les 18:50h
- Verde Prato a les 20:15h