Adeu a la xarxa mòbil de Yoigo després de vint anys en funcionament

La xarxa de mòbil de Yoigo ha desaparegut després de vint anys en funcionament a l'Estat. Fins ara, el grup Masmovil utilitzava aquesta infraestructura per oferir els seus serveis de telefonia, complementant-la amb la xarxa d'Orange per aconseguir més cobertura, però ara s'ha apagat. Així doncs, ja només resten tres xarxes mòbils a l'Estat: Movistar, Orange i Vodafone.
Yoigo era la xarxa mòbil més petita de l'Estat darrere aquests tres gegants, però el 2022 va arribar a tenir fins a 12.000 nodes actius. Però després de la fusió de Masmovil i Orange per convertir-se a MasOrange, un dels objectius de la nova companyia era unificar les xarxes i guanyar eficiència operativa. Així doncs, un any després de la creació del nou grup, Expansión informa que la xarxa Yoigo s'ha apagat definitivament fa unes setmanes.
El motiu principal d'aquesta decisió és la reducció de costos. La desconnexió de nodes -ja només en queden menys de 300 actius i s'aniran desconnectant- suposa que la companyia deixi d'assumir-ne els costs de manteniment, el consum elèctric i la connectivitat. El moviment s'emmarca dins el pla de MasOrange d'aconseguir un estalvi superior als 500 milions d'euros de cara al 2027.
La marca Yoigo no desapareix
Ara bé, cal tenir en compte que el que desapareix és la xarxa mòbil, i no la companyia Yoigo. Els clients de la marca ho continuaran sent sense cap més novetat i, de fet, el canvi gairebé no es notarà en el seu dia a dia. I és que la transició de Yoigo i Masmóvil cap a la nova xarxa s'ha fet de manera automàtica.
Ara, tots els clients d'aquestes marques naveguen amb la xarxa d'Orange, que compta amb cobertura 4G i 5G a pràcticament tot l'Estat. Per tant, assegura el grup de telefonia, els usuaris continuen gaudint de la mateixa qualitat de servei, amb accés a les tecnologies actuals i a l'expansió de la xarxa 5G, sense talls ni interrupcions, i sense la necessitat de fer tràmits addicionals.
La nova companyia MasOrange
La nova companyia de telecomunicacions MasOrange té previst invertir 4.000 milions en els pròxims anys a l'Estat, especialment en el desplegament de 5G i fibra i en nous serveis. A més, s'ha proposat augmentar la cobertura 5G per sobre el 90% de la població espanyola assegurant una connexió ultraràpida amb nou vegades més de velocitat que el 4G.
La plantilla està formada per més de 8.500 professionals i més de 50.000 llocs de treball indirectes addicionals. La nova companyia seguirà desenvolupant la seva estratègia multimarca i compta amb nou marques a nivell estatal (Orange, Yoigo, Jazztel, Masmovil, Simyo, Pepephone, Lebara, Lyca i Llamava) i cinc a nivell regional (Euskaptel, R. Telecable, Guuk i Embou).