«Carrer es diu fireway»: Els surrealistes errors d'Alexa traduint paraules al català

Normativitzar el català a tots els espais no hauria de ser una tasca difícil, però sovint ho és. L'últim exemple l'ha demostrat el creador de contingut Albert Roig amb l'Alexa, l'assistent virtual d'Amazon. En un divertit vídeo, Roig li demana a l'Alexa que li tradueixi paraules al català i les respostes són del tot errònies.

Li demana que li tradueixi "aguafiestas" i ho fa com "assassinats". A la qual cosa Roig respon amb humor "tu sí que assassines idiomes, com el català". En un altre vídeo, el creador de contingut li demana una traducció més fàcil, la paraula "carrer", però de nou l'assistent de virtual s'equivoca i diu "fireway".

Roig segueix mostrant exemples surrealistes, com quan li demana traduir "vambes" i ho fa com "swalkers". Ja desesperat, Roig acomiada el vídeo preguntat a Alexa quan aprendrà català, i l'assistent virtual incapaç d'entendre'l es limita a repetir la frase.

La realitat és que Alexa no té l'opció de contestar en català. Tot i que els dispositius amb Alexa són àmpliament utilitzats a Catalunya—amb més de 745 milions d'interaccions registrades el 2022—Amazon va confirmar aquell any que, de moment, "no hi havia novetats" pel que fa a la incorporació del català com a idioma.