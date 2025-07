Cau la plataforma X arreu del món

La xarxa social X, antigament coneguda com a Twitter, pateix problemes a primera hora de la tarda en el seu servei a Catalunya i a la resta del planeta. Centenars de milers d'usuaris han reportat incidències tècniques i de connectivitat, tant des del mòbil com des de l'ordinador, a través del portal especialitzat DownDetector.

No és la primera vegada que la plataforma propietat d'Elon Musk experimenta dificultats amb els seus servidors que afecten de manera molt negativa els usuaris. Ara per ara no es pot veure ni el contingut, ni el timeline. Tampoc funciona correctament X Pro i encara que pot semblar que es fan piulades, no es poden visualitzar.

Hi haurà ampliació.