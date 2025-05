Cau la xarxa social X a nivell mundial

La xarxa social X, abans anomenada Twitter, ha patit una caiguda mundial que dificulta l'accés a la plataforma. La incidència, que ha començat cap a les dues del migdia d'aquest dissabte, impedeix carregar alguns missatges o fer-ne de nous.

Divendres al vespre ja hi va haver un problema al centre de dades d'X que va impedir l'accés a alguns usuaris i retards en les notificacions. La plataforma, però, encara no s'ha pronunciat sobre la incidència d'aquest dissabte. No funcionen la majoria dels serveis que ofereix la xarxa social.