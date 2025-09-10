La «supercookie» que incorporen cada vegada més operadors per registrar informació dels usuaris

En l'argot tecnològic, les cookies o galetes són arxius d'informació que permet als navegadors web conèixer les preferències de l'usuari per personalitzar el contingut que li mostren, així com guardar els comptes i contrasenyes i altres utilitats, explica l'empresa de servidors Cloudfare. Aquests arxius d'informació també es poden vendre a empreses per dissenyar campanyes de publicitat i identificar els destinataris més interessants, en un dels principals negocis a internet.
Si bé, a la Unió Europea, aquesta recopilació de dades està regulada i, per protegir a la població, les pàgines web tenen l'obligació de demanar permís. El problema és que la majoria d'usuaris les accepten de manera sistemàtica, sense llegir les condicions i donant via lliure perquè empreses de tota mena puguin tractar la seva informació.
De cookies n'hi ha de molts tipus, però a l'Estat s'està expandint una que, per la dimensió, se l'anomena "supercookie". Com explica el mitjà tecnològic 20bits, és una tecnologia d'identificació per a la publicitat digital creada pels operadors de telecomunicacions.
Es tracta d'Utiq que, quan rep el permís de l'usuari, s'integra en totes les connexions a internet. També és més estable, no s'activi automàticament perquè necessita el consentiment explícit de l'usuari, garanteixi un major control de les dades i pugui oferir més transparència.
Des del 2023, l'emprava només Movistar, però ara també la fan servir Orange, Jazztel i Simyo. Per tant, si ets usuari d'alguna d'aquestes operadores, tens la potestat d'acceptar o rebutjar les cookies tenint en compte com i per què es faran servir.